Ahmet Hakan çok pis daldı! Tam bir dangalak
Ahmet Hakan, en son Papa’nın eline sarılıp “Erdoğan aleyhine” dua isteyen Enes Kanter'e çok sert daldı.
Ahmet Hakan, en son Papa’nın eline sarılıp “Erdoğan aleyhine” dua isteyen Enes Kanter'e çok sert daldı.
"Enes Kanter, dangalak bir FETÖ dostudur" diyen Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
"Enes Kanter, attığı her adımla FETÖ’ye yönelik nefretin daha da artmasına yol açıyor.
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En son Papa’nın eline sarılıp “Erdoğan aleyhine” dua istemiş.
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Enes Kanter, dangalak bir FETÖ dostudur.
Bundan emin olduğum için FETÖ’nün içine sızmış kripto eleman muamelesi yapamıyorum kendisine."