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Medya Ahmet Hakan çok pis daldı! Tam bir dangalak
Medya

Ahmet Hakan çok pis daldı! Tam bir dangalak

Ahmet Hakan, en son Papa’nın eline sarılıp “Erdoğan aleyhine” dua isteyen Enes Kanter'e çok sert daldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:27:00 -
Ahmet Hakan çok pis daldı! Tam bir dangalak

Ahmet Hakan, en son Papa’nın eline sarılıp “Erdoğan aleyhine” dua isteyen Enes Kanter'e çok sert daldı. 

"Enes Kanter, dangalak bir FETÖ dostudur" diyen Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Enes Kanter, attığı her adımla FETÖ’ye yönelik nefretin daha da artmasına yol açıyor.

*

En son Papa’nın eline sarılıp “Erdoğan aleyhine” dua istemiş.

*

Enes Kanter, dangalak bir FETÖ dostudur.

Bundan emin olduğum için FETÖ’nün içine sızmış kripto eleman muamelesi yapamıyorum kendisine."

 

 

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

KESİNLİKLE ÇOK DOĞRU AYNEN ÖYLE.

emir

ha papa ha feto zaten bir zamanlar feto papalarla falan düşüp kalkıyordu.üstelik de bizleri temsilen.şimdi de selem yollamış papaya.zaten papanın elini öpen o meymenetsiz de kanı bozuk biri olmasa ülkesine ihanet etmez.
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