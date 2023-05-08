  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan, çok fena kafa buldu! Gerçekten talihsiz, gerçekten mağdur, gerçekten mazlum
Medya

Ahmet Hakan, çok fena kafa buldu! Gerçekten talihsiz, gerçekten mağdur, gerçekten mazlum

Yeniakit Publisher
2023-05-08 12:26:00 -
Ahmet Hakan, çok fena kafa buldu! Gerçekten talihsiz, gerçekten mağdur, gerçekten mazlum

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, muhalefet partilerinin, ittifak yaptıkları CHP'nin seçmenine "göz diktiğini" savunurken, "Gerçekten kadersizsin CHP. Gerçekten talihsizsin CHP. Gerçekten mağdursun. Gerçekten mazlumsun" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, muhalefet partilerinin, ittifak yaptıkları CHP'nin seçmenine "göz diktiğini" savunurken, "Gerçekten kadersizsin CHP. Gerçekten talihsizsin CHP. Gerçekten mağdursun. Gerçekten mazlumsun" dedi. 

Hakan, "AK Parti’den tırtıklayacaklardı CHP’den tırtıklıyorlar" başlıklı ironik yazısında şunları kaydetti:

“Kadersiz CHP. Talihsiz CHP. Senin oy yüzden aşağı yukarı belli. Aday listelerini DEVA ve Gelecek’le doldurdun. Saadet’in adaylarını bünyene kattın. Gültekin Uysal’a bile alan açtın.

Buna rağmen... Hepsinin yöneldiği yer, senin tabanın. Bazıları da senden oy tırtıklamak istiyor. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Herkes bulmuş işin en kolay yolunu.

Meral Hanım’a milliyetçi seçmeni ikna etmek zor geliyor.  DEVA ve Gelecek, AK Parti seçmenine ulaşmaya üşeniyor. Saadet, hacı amcalar ve hacı teyzelerle vakit kaybetmek istemiyor. Yükleniyorlar ha bire CHP seçmenine.

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını ver. Milletvekilliğini ver. Partilerini kendi bünyene al. Yetmiyor. Bir de tabanın bunlara oy katkısında bulunacak.

Ah CHP. Vah CHP. Milliyetçilerden oy tırtıklasın diye ittifaka aldığın parti, senden oy tırtıklamaya çalışıyor. AK Parti’den oy tırtıklasınlar diye ittifaka aldığın partiler, seni gözüne kestirmiş. Sağdan oy tırtıklasınlar diye ittifakına aldığın partiler, seni tırtıklıyor.

Gerçekten kadersizsin CHP. Gerçekten talihsizsin CHP. Gerçekten mağdursun. Gerçekten mazlumsun." 

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu ideolojik saplantili zulum organizasyonunun dagitilmasi ZULUM DEGIL MILLETE KURTULUSTUR, FANATIK CHP LILERIN TEDAVIDI ICIN UMUTTUR!!!

kizilderili atasozu: daha saglamini yapmak icin bozmak lazim!

sukru

Bir belgesel seyrettim,guguk kuşu.Bu kuş içinde yumurta bulunan bir başka kuşun yuvasına bir fırsatını bulup aynı renk ve desendeki yumurtasını bırakıyor.Diğer yumurtalardan bir iki gün önce çıkan guguk kuşu diğer yumurtaları derhal yuvadan atıp yuvanın tek hakimi oluyor.Bu belgeseli seyredince nedense aklıma pensilvanya,chp ve yuvaya konulan guguk kuşu yumurtası aklıma geliyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23