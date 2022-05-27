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Medya Ahmet Hakan çok fena gaza geldi! Sakin ol şampiyon
Medya

Ahmet Hakan çok fena gaza geldi! Sakin ol şampiyon

Ahmet Hakan, teşhirci şarkıcılardan Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine çok içerlediğini son yazısıyla ortaya koydu. Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde, bazı vakıf ve derneklerin hassasiyetini "ahlak bekçiliği" olarak nitelendirerek, bu yaklaşıma geçit verilmemesi gerektiği tehdidini savurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 10:35:00 -
Ahmet Hakan çok fena gaza geldi! Sakin ol şampiyon

Ahmet Hakan, teşhirci şarkıcılardan Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine çok içerlediğini son yazısıyla ortaya koydu. Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde, bazı vakıf ve derneklerin hassasiyetini "ahlak bekçiliği" olarak nitelendirerek, bu yaklaşıma geçit verilmemesi gerektiği tehdidini savurdu. İşte o yazının ilgili bölümü: 

"(...) Nasıl oluyor da şöyle oluyor:

*

Dini yapısı olan bazı dernek ve vakıflar, bazı şehirlerde planlanan konserleri, “ahlak, gelenek, örf” gerekçesiyle iptal ettirmek için harekete geçince...

Valilikler, bu taleplere olumlu cevap verebiliyorlar?

*

İşte bakın:

Valiliklerin bu korsan ahlak bekçiliğine teslim olduğu son şehir Isparta oldu.

*

Isparta’da Saadet Partisi’ne yakın Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nin talebiyle Melek Mosso konseri iptal edildi.

*

Saadet Partisi’ne yakınmış falan...

Aslında bunun çok da önemi yok.

Prensip şudur:

*

Başkalarının hayatına, kültürüne, anlayışına, eğlencesine “örf, anane, ahlak” gerekçesiyle müdahale eden bu yaklaşıma geçit verilemez. (...)"

 

 

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