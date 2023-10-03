  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Bunu eken parayı buluyor! 500 milyon dolar getirisi var! Yurt dışına o kadar satıyor ki, üretici bile tadına bakamıyor

İstanbul'da toplu taşıma arızası! Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı

O otomobil Türkiye'de! Tek şarjla 1000 km gidiyor

Bakan Yerlikaya duyurdu: 13 bin 440 personelle 466 operasyon

Türkiye'ye 13 bin kilometre uzaklıktaki ülkeye ANKA SİHA teklifi! Nefesler tutuldu, rekor bir satış gelebilir

Petrol emareleri üzerine bölgeye gidildi! Hemen sondaj yapılacak, müjde her an gelebilir

ALS sorularını örgüt mensuplarına dağıtan FETÖ'cülere eş zamanlı operasyonlar

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

Baskı artıyor, altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor
Medya Ahmet Hakan, çılgına döndü! "Avuçlarını yaladılar" diyerek duyurdu
Medya

Ahmet Hakan, çılgına döndü! "Avuçlarını yaladılar" diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-03 12:07:05 - 2023-10-03 12:07:04
Ahmet Hakan, çılgına döndü! "Avuçlarını yaladılar" diyerek duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ali Yerlikaya’nın, İçişleri Bakanlığı görevine geldiği ilk günden bu yana müthiş bir performans gösterdiğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ali Yerlikaya’nın, İçişleri Bakanlığı görevine geldiği ilk günden bu yana müthiş bir performans gösterdiğini belirtti. Hakan, Yerlikaya’nın doğru yolda olduğunu ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti: 

“Sayın Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanlığı görevine geldiğiniz ilk günden beri...

- PKK ile kesintisiz mücadeleye devam ettiniz.

- FETÖ’ye karşı kararlılığı sürdürdünüz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Mafya ve çete elemanlarına göz açtırmadınız.

- Uyuşturucu tacirlerine aman vermediniz.

- Suç örgütlerini operasyon tiryakisi yaptınız.

- Düzensiz göçe karşı etkili önlemler aldınız.

İşte bu kararlılığınız nedeniyle terör örgütlerine, organize suç çetelerine, uyuşturucu baronlarına, çıkar odaklarına büyük rahatsızlık verdiniz.

*

Bu alçak yapılanmalar, öyle çaresiz kaldılar ki...

Hem ülkeye hem de sizin kararlılığınıza karşı güya şatafatlı bir terör eylemi planladılar.

TBMM’nin açılışının yapıldığı bir günde Türk polisini hedef alarak sözüm ona bir mesaj vermeye kalkıştılar.

*

Ama sonuçta avuçlarını yaladılar. (…)”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23