Ahmet Hakan, çılgına döndü! "Avuçlarını yaladılar" diyerek duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ali Yerlikaya’nın, İçişleri Bakanlığı görevine geldiği ilk günden bu yana müthiş bir performans gösterdiğini belirtti. Hakan, Yerlikaya’nın doğru yolda olduğunu ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

“Sayın Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanlığı görevine geldiğiniz ilk günden beri...

- PKK ile kesintisiz mücadeleye devam ettiniz.

- FETÖ’ye karşı kararlılığı sürdürdünüz.

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- Mafya ve çete elemanlarına göz açtırmadınız.

- Uyuşturucu tacirlerine aman vermediniz.

- Suç örgütlerini operasyon tiryakisi yaptınız.

- Düzensiz göçe karşı etkili önlemler aldınız.

İşte bu kararlılığınız nedeniyle terör örgütlerine, organize suç çetelerine, uyuşturucu baronlarına, çıkar odaklarına büyük rahatsızlık verdiniz.

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Bu alçak yapılanmalar, öyle çaresiz kaldılar ki...

Hem ülkeye hem de sizin kararlılığınıza karşı güya şatafatlı bir terör eylemi planladılar.

TBMM’nin açılışının yapıldığı bir günde Türk polisini hedef alarak sözüm ona bir mesaj vermeye kalkıştılar.

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Ama sonuçta avuçlarını yaladılar. (…)”