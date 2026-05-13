Gündem
Devlet Bahçeli'den Fatih Terim talimatı

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Devlet Bahçeli'den Fatih Terim talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'da Fatih Terim Spor Müzesi yapılacak.

Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Sarıçam'da Fatih Terim Spor Müzesi inşa edileceğini açıkladı.

Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da doğup büyüyen Fatih Terim'in hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türk futboluna önemli hizmetler verdiğini söyledi.

Terim'in, Türk milletinin hafızasında "imparator" ünvanıyla müstesna bir yer edindiğini aktaran Uludağ, Galatasaray'ı sekiz kez Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Fatih Terim'in, yetiştirdiği futbolcular ve teknik adamlarla Türk futboluna çok değerli isimler kazandırdığını belirtti.

Projenin Bahçeli'nin vefa anlayışının somut bir yansıması olduğunu belirten Uludağ, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin vefa anlayışı, bizim için yalnızca bir bakış açısı değil, aynı zamanda çok kıymetli bir vizyondur." dedi.

Terim'in Adana Demirspor'da başlayan futbol kariyeri ile Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'ndaki başarılarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Uludağ, tesisin spor müzesi, spor merkezi ve spor parkının yer alacağı dünya standartlarında bir kompleks olarak inşa edileceğini anlattı.

Tesisin temelinin eylül ayında atılmasının planlandığını aktaran Uludağ, "Ziyaretçiler aynı alanda hem müzeyi hem de spor kompleksini görebilecek. Kongre ve spor merkezinde 37 farklı branşın yapılabileceği kapalı spor salonları da yer alacak." diye konuştu.

Müzenin girişinin futbol sahası girişlerinden ilham alınarak tasarlandığını belirten Uludağ, bu sayede ziyaretçilere adımlarını attıkları ilk andan itibaren "sahaya çıkma" duygusunun yaşatılmasını hedeflediklerini bildirdi.

 

2027'de hizmete açılacak

Müzenin iç mekanında futbol topundan esinlenerek tasarlanan üç ayrı kubbe yer alacak. Her kubbe, Fatih Terim'in yaşamının farklı bir dönemini ve boyutunu yansıtacak şekilde kurgulandı.

Birinci kubbede Terim'in Adana'daki ilk futbol yılları, kökleri, gençlik dönemi ve yerel sahalarda başlayan serüvenine ait hatıralar ile objeler sergilenecek.

İkinci kubbede teknik direktörlük kimliği ön plana çıkacak; Galatasaray'daki şampiyonluklar, milli takım dönemi ve uluslararası kariyer bu bölümün ana temasını oluşturacak.

Üçüncü kubbede ise futbol dışındaki Fatih Terim anlatılacak; aile hayatı ve kişisel değerleri ziyaretçilerle buluşacak.

Temeli eylül ayında atılacak müzenin 2027'de hizmete açılması öngörülüyor.

