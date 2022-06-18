Ahmet Hakan, Bülent Arınç'a yine sağlı-sollu girişti

Ahmet Hakan, "Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir" herzelerini yumurtlayarak gündem olan Bülent Arınç'ın "kozmik bir trajedi" yaşadığını belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Son bir çıkış yaptı.

İktidara vurdu, muhalefete göz kırptı.

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Sonuç şu:

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- AK Parti tabanından kendisine yönelmiş olan tepkinin dozu daha da arttı.

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- Kemal Kılıçdaroğlu hariç hiçbir muhalifin sempatisini kazanamadı.

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- Ne sempatisi! Muhalif kesimdeki Arınç antipatisi daha da arttı.

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Bakın, işte bu kozmik bir trajedidir."