Ahmet Hakan, Bülent Arınç'a yine sağlı-sollu girişti
Ahmet Hakan, "Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir" herzelerini yumurtlayarak gündem olan Bülent Arınç'ın "kozmik bir trajedi" yaşadığını belirtti.
Ahmet Hakan, "Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir" herzelerini yumurtlayarak gündem olan Bülent Arınç'ın "kozmik bir trajedi" yaşadığını belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
"Son bir çıkış yaptı.
İktidara vurdu, muhalefete göz kırptı.
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Sonuç şu:
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- AK Parti tabanından kendisine yönelmiş olan tepkinin dozu daha da arttı.
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- Kemal Kılıçdaroğlu hariç hiçbir muhalifin sempatisini kazanamadı.
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- Ne sempatisi! Muhalif kesimdeki Arınç antipatisi daha da arttı.
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Bakın, işte bu kozmik bir trajedidir."