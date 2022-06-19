Ahmet Hakan, "Bu kadarını Arınç bile yapmaz" deyip bombayı patlattı
Ahmet Hakan, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de Bülent Arınç övgüsüne denk geldiğini belirterek, Arınç'ı muhalif kesimlere benimsetme işinin komik kaçtığına işaret etti.
Ahmet Hakan, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de Bülent Arınç övgüsüne denk geldiğini belirterek, Arınç'ı muhalif kesimlere benimsetme işinin komik kaçtığına işaret etti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
"Kanallar arasında zıplayıp duruyordum.
Halk TV’de durdum.
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Baktım, kanalın daimi yorumcularından biri Bülent Arınç’ı övmekle meşguldü.
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Azıcık kulak kabarttım.
- “Bülent Arınç, önemli bir siyasetçidir” diyordu.
- “Onun sözlerine dikkat etmek gerekir” diyordu.
- “Arınç’ın bir karşılığı vardır” diyordu.
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Güldüm.
Nasıl gülmeyeyim?
Bülent Arınç bile “Çok da inandırıcı olmaz” diye düşünür ve kendisiyle ilgili böyle cümleler kurmaya pek yanaşmaz.
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Gülümsemeyi kestikten sonra kendi kendime şu soruyu sordum:
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“Şu an içinde bulunduğumuz gezegende yapılabilecek en zorlu iş nedir?”
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Cevabı hiç düşünmeden verdim:
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“Bülent Arınç’ı muhalif kitlelere benimsetmek işidir.”
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Ve son hükmüm şu oldu:
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Bülent Arınç, iktidar partisini tamamen terk etse...
Bırakın bir tuğla götürmeyi, tuğladan bir toz tanesi bile götüremez."