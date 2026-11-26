Ahmet Hakan beğenmedi! Hayati Yazıcı’nın yazılı açıklaması neden kötü?
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın istifasını değerlendiren Ahmet Hakan, “Uzun, upuzun bir metin. Üç tam sayfa. Oku oku bitmiyor. Oysa artık kimselerin vakti yok böyle upuzun metinleri okumaya” dedi.
Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde, oğlunun fon şirketine kayyım atandıktan sonra eleştirilerin hedefi haline gelen ve önceki gün istifa eden Hayati Yazıcı’nın istifa mesajının “Çok kötü” olduğunu belirterek şunları yazdı: “KÖTÜ ÇÜNKÜ: Yazılı açıklama, tıpkı Mahsun filmi gibi. Mesajlarla dopdolu. Her tarafından mesaj fışkırıyor. Oysa yalın gerçek şu: Çok mesaj - Hiç mesaj.
KÖTÜ ÇÜNKÜ: Açıklamanın içinde yer alan ‘Oğlum tek kuruş almadı’ vurgusu, mesajlar fırtınasının arasında kaynayıp gidiyor. Oysa açıklamanın ana gayesi açısından en ‘hayati’ kısım burası.
KÖTÜ ÇÜNKÜ: Açıklamada AK Parti’den söz edilirken... ‘Bu parti var ya bu parti. Bu parti, benim besleyip büyüttüğüm bebeğimdir’ demeye getiriliyor. ‘Rolünü abartmak’ denilen olgu, işte tam olarak budur.
KÖTÜ ÇÜNKÜ: Yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hak ettiği ölçüde yer verilmeyerek son derece lüzumsuz bir sitemkârlık ve acayip haksız bir alınganlık içine giriliyor.
KÖTÜ ÇÜNKÜ: On cümleyle yapılacak şahane bir iş, yüz kırk üç cümleyle berbat ediliyor. Okuyana ‘Ne anladın?’ diye sor, karşılaşacağın şey cızırtılı bir yeşil ekran olacaktır. O derece yani.
KÖTÜ ÇÜNKÜ: Ortaya çıkan metin, bir iletişim hocasının, öğrencilerine ‘Etkisi sıfır iletişim nasıl kurulur’ konusuna ‘örnek metin’ olarak gösterebileceği bir metindir. Maalesef böyledir”