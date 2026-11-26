Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde, oğlunun fon şirketine kayyım atandıktan sonra eleştirilerin hedefi haline gelen ve önceki gün istifa eden Hayati Yazıcı’nın istifa mesajının “Çok kötü” olduğunu belirterek şunları yazdı: “KÖTÜ ÇÜNKÜ: Yazılı açıklama, tıpkı Mahsun filmi gibi. Mesajlarla dopdolu. Her tarafından mesaj fışkırıyor. Oysa yalın gerçek şu: Çok mesaj - Hiç mesaj.

KÖTÜ ÇÜNKÜ: Açıklamanın içinde yer alan ‘Oğlum tek kuruş almadı’ vurgusu, mesajlar fırtınasının arasında kaynayıp gidiyor. Oysa açıklamanın ana gayesi açısından en ‘hayati’ kısım burası.

KÖTÜ ÇÜNKÜ: Açıklamada AK Parti’den söz edilirken... ‘Bu parti var ya bu parti. Bu parti, benim besleyip büyüttüğüm bebeğimdir’ demeye getiriliyor. ‘Rolünü abartmak’ denilen olgu, işte tam olarak budur.

KÖTÜ ÇÜNKÜ: Yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hak ettiği ölçüde yer verilmeyerek son derece lüzumsuz bir sitemkârlık ve acayip haksız bir alınganlık içine giriliyor.

KÖTÜ ÇÜNKÜ: On cümleyle yapılacak şahane bir iş, yüz kırk üç cümleyle berbat ediliyor. Okuyana ‘Ne anladın?’ diye sor, karşılaşacağın şey cızırtılı bir yeşil ekran olacaktır. O derece yani.

KÖTÜ ÇÜNKÜ: Ortaya çıkan metin, bir iletişim hocasının, öğrencilerine ‘Etkisi sıfır iletişim nasıl kurulur’ konusuna ‘örnek metin’ olarak gösterebileceği bir metindir. Maalesef böyledir”