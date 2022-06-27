Ahmet Hakan Aykut Erdoğdu için ne diyeceğini bilememiş! Bilemezsin tabi...

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Geçtiğimiz günlerde lüks bir nikah töreni ile evlendiği Tuba Torun’a metresi iken CHP Parti Meclisi Üyesi olması amacıyla torpil yapması, evli olduğu halde metres ilişkisi yaşarken eşini aldatmadığına inandırmak için ’50 adamla yattı’, ‘Ben ona babalık yaptım’ diyerek eşini kandırmaya çalışması ile birbirinden rezil işlere imza atan Aykut Erdoğdu, "50 adamla yattı" deyip karısına karşı aşağıladığı kadınla evlenerek de rezilliğin üzerine tüy dikti.

Taciz ve tecavüz skandalları kabarık olan CHP’de patlak veren son Erdoğdu skandalı, CHP’nin zina ve torpil arşivindeki yerini alırken, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın yaşanan rezalet karşısındaki yorumu, "Aykut Erdoğdu olayına nasıl yaklaşacağımı bilemedim." şeklinde oldu.

Bilemezsin tabi!

Gayr-i meşru ilişkileri ile gündemden düşmeyen Ahmet Hakan, Erdoğdu'nun skandallar silsilesine ilişkin, "İki kişi arasında gerçekleşen mahrem bir konuşmanın ortalığa dökülmesinden hiç hoşlanmıyorum. FETÖ denilen çakallar çetesinin yöntemlerini çağrıştıran bu yönteme fena halde kapalıyım." değerlendirmesi yaptı.

Ahmet Hakan, Mahmud Efendi Hazretleri'nin son yolculuğuna uğurlanması üzerinden İsmailağa Cemaati'ni çirkin bir benzetme ile hedef alarak kamuoyunun tepkisini çekmişti.