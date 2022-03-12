Ahmet Hakan, Athena'ya niye terlik fırlatmak istedi?
Ahmet Hakan, Yeni Türkü'nün Mamak Türküsü şarkısını yeniden yorumlayan Athena’yı yerin dibine soktu. Hakan, söz konusu türkünün Athena yorumunu terlik fırlatarak, yüzünü buruşturarak, “Şarkıyı mahvetmişler” diye haykırarak, “Otur, sıfır” diyerek dinlediğini belirtti.
Ahmet Hakan, Yeni Türkü'nün Mamak Türküsü şarkısını yeniden yorumlayan Athena’yı yerin dibine soktu. Hakan, söz konusu türkünün Athena yorumunu terlik fırlatarak, yüzünü buruşturarak, “Şarkıyı mahvetmişler” diye haykırarak, “Otur, sıfır” diyerek dinlediğini belirtti. İşte Hürriyet gazetesindeki o dikkat çekici yazı:
"Farklı sanatçılar, Yeni Türkü şarkılarını seslendirmiş. En sevdiğim Yeni Türkü şarkısı olan Mamak Türküsü şarkısına ise Athena yeniden hayat vermiş.
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Kızmazsanız fikrimi söylemek istiyorum:
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Athena’nın Mamak Türküsü yorumunu...
Terlik fırlatarak, yüzümü buruşturarak, “Şarkıyı mahvetmişler” diye haykırarak, “Otur, sıfır” diyerek dinledim. Çok sorry."