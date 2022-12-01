Ahmet Hakan altılı masanın vaadini çürüttü: Fıtrata ters!
Muhaliflere yakın Ahmet Hakan, altılı masanın, "sembolik cumhurbaşkanını halk seçecek" vaadinin fıtrata ters olduğunu söyledi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı vaadine değindi.
Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:
ALTILI Masa açıkladı:
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“Cumhurbaşkanını halk seçecek.”
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Durun bir dakika!
Buradan ortaya şöyle bir garabet çıkar:
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Cumhurbaşkanı...
Toplumun yarısından fazlasının oyunu söke söke almış olacak ama buna karşılık sembolik takılmak zorunda kalacak.
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Bu kusursuz bir sorundur.
Çünkü hem insanın fıtratına aykırıdır hem de siyasetin ruhuna terstir.
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Toplumun yarısından fazlasını ikna edebilmiş biri, “Semboliksin sen, sembolik kal” yaklaşımını içine sindiremez.
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Yüzde 50’nin üzerinde oy almış birini, hiçbir çılgın durduramaz.
Eğer herhangi bir çılgın, durdurmaya kalkarsa fıtratın işaret ettiği gelişmeler olur, ego devreye girer, çarşı karışır, tansiyon yükselir, gerilim çıkar.
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En meleksi, en halim selim, en egosuz, en ihtirassız kişiler bile bir süre sonra “Ben yüzde 50’nin üzerinde oy almışım kardeşim, sen konuşuyorsun” demeye başlar.