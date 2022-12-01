Ahmet Hakan altılı masanın vaadini çürüttü: Fıtrata ters!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı vaadine değindi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

ALTILI Masa açıkladı:

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“Cumhurbaşkanını halk seçecek.”

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Durun bir dakika!

Buradan ortaya şöyle bir garabet çıkar:

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Cumhurbaşkanı...

Toplumun yarısından fazlasının oyunu söke söke almış olacak ama buna karşılık sembolik takılmak zorunda kalacak.

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Bu kusursuz bir sorundur.

Çünkü hem insanın fıtratına aykırıdır hem de siyasetin ruhuna terstir.

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Toplumun yarısından fazlasını ikna edebilmiş biri, “Semboliksin sen, sembolik kal” yaklaşımını içine sindiremez.

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Yüzde 50’nin üzerinde oy almış birini, hiçbir çılgın durduramaz.

Eğer herhangi bir çılgın, durdurmaya kalkarsa fıtratın işaret ettiği gelişmeler olur, ego devreye girer, çarşı karışır, tansiyon yükselir, gerilim çıkar.

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En meleksi, en halim selim, en egosuz, en ihtirassız kişiler bile bir süre sonra “Ben yüzde 50’nin üzerinde oy almışım kardeşim, sen konuşuyorsun” demeye başlar.