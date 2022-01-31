Ahmet Hakan, Ali Babacan'ı yerin dibine soktu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, at üstünde eşiyle birlikte verdiği pozu sosyal medyada paylaşıp, altına da “Benzin fiyatlarını görünce biz” notunu düşen Ali Babacan'ın "bariz bir çuvallama örneği" sergilediğini belirtti. Hakan, Babacan'ın benzin fiyatlarına gönderme yaparken “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” demeye meyilli bir Fransız Kraliyet Ailesi mensubu gibi takıldığına da işaret etti. İşte, Babacan'ın büyük çelişkisini gözler önüne seren o yazı:

"Ali Babacan ve eşi, at üstünde poz vermişler.

Ali Bey, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına şunu yazmış:

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“Benzin fiyatlarını görünce biz.”

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İşte size...

Çok şeker, çok ponçik, çok z kuşağının dilbazı olmaya çalışıp laf sokarken...

Bariz bir çuvallama örneği.

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Öyle beyazın beyazı bir Müslüman ki Ali Babacan...

Bırakın ata binmeyi, ata yaklaşmanın bile benzin fiyatlarını seksen sekize katlayacağının farkında değil.

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Benzin fiyatlarına gönderme yaparken...

“Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” demeye meyilli bir Fransız Kraliyet Ailesi mensubu gibi takılıyor ama ne kendisi farkında bunun ne de üstüne bindiği at."