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Siyaset Ahmet Hakan Ali Babacan’a fena çattı: Tam bir sallama bu!
Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’a fena çattı: Tam bir sallama bu!

Gazeteci Ahmet Hakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "2018'de Abdullah Gül ortak aday olsa kazanıyordu" açıklamasını "Madem sallamak serbest... Ben de sallayayım: Eğer 2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olmayı başarsaydı... Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş’ın aldığı toplam oydan daha az oy alırdı. Benim sallamamın, Ali Babacan’ın sallamasından tek farkı şudur: Benimki dayanaklı bir sallama! " diyerek eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 08:38:00 -
Ahmet Hakan Ali Babacan’a fena çattı: Tam bir sallama bu!

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın önceki gün yaptığı “Abdullah Gül” açıklamasını eleştirdi.

Hakan, bugünkü “Babacan’ın sallamasına karşı benim sallamam” başlıklı köşe yazısında DEVA liderinin “2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı” şeklinde bir ifade kullandığını söyledi.

“Tam bir sallama bu. Hem de bayağı bir dayanaksız sallama” diyen Hakan, şunları yazdı:

Madem sallamak serbest... Ben de sallayayım: Eğer 2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olmayı başarsaydı... Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş’ın aldığı toplam oydan daha az oy alırdı.

Benim sallamamın, Ali Babacan’ın sallamasından tek farkı şudur: Benimki dayanaklı bir sallama! Akla, fikre, izana, matematiğe, istatistiğe, seçmen nabzına dayanan bir sallama. Alın size geleceğe dair dayanaklı bir kişisel sallama daha: Eğer 2023 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olmayı başarırsa... Recep Tayyip Erdoğan yanlıları şimdiden bayram edebilir.

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