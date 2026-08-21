Türkiye’de sadece bu ilçede yetişiyor: İçecek devlerinin “yeşil altını” için hasat zamanı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1973 yılından bu yana özenle yetiştirilen ve bölge halkının yüzde 80'ini emekli eden stratejik şerbetçi otunda 2026 hasat maratonu resmen başladı. İçecekten ilaca ve hatta kolonyaya kadar pek çok sektörün vazgeçilmez ham maddesi olan bu endüstriyel bitki, bölge ekonomisine can suyu olmaya devam ediyor. Belediye ve kooperatifler öncülüğünde yürütülen AR-GE çalışmalarıyla çiftçilerin kazancının artırılması hedefleniyor.