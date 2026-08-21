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Türkiye’de sadece bu ilçede yetişiyor: İçecek devlerinin "yeşil altını" için hasat zamanı

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Türkiye’de sadece bu ilçede yetişiyor: İçecek devlerinin “yeşil altını” için hasat zamanı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1973 yılından bu yana özenle yetiştirilen ve bölge halkının yüzde 80'ini emekli eden stratejik şerbetçi otunda 2026 hasat maratonu resmen başladı. İçecekten ilaca ve hatta kolonyaya kadar pek çok sektörün vazgeçilmez ham maddesi olan bu endüstriyel bitki, bölge ekonomisine can suyu olmaya devam ediyor. Belediye ve kooperatifler öncülüğünde yürütülen AR-GE çalışmalarıyla çiftçilerin kazancının artırılması hedefleniyor.

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Foto - Türkiye’de sadece bu ilçede yetişiyor: İçecek devlerinin "yeşil altını" için hasat zamanı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen endüstriyel bitki şerbetçi otunda hasat dönemi başladı. Çok yıllık endüstriyel bitki olan şerbetçi otunun, ilçedeki yaklaşık 844 dekarlık alanda "aroma", "brewers gold", "Erciyes", "Ege" ve "Pazaryeri" cinslerinin üretimi yapılıyor.

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Foto - Türkiye’de sadece bu ilçede yetişiyor: İçecek devlerinin "yeşil altını" için hasat zamanı

Bölgedeki çiftçilerce nisan ayında ipliklenerek yeni sezona hazırlanan bitki, ağustostaki hasadın ardından ilçedeki Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçi Otu ve Gül Ekicileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (OT-GÜL KOOP) ile özel bir firmaya ait tesislerde işlendikten sonra özellikle içecek sanayinde ham madde olarak kullanılıyor.

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Foto - Türkiye’de sadece bu ilçede yetişiyor: İçecek devlerinin "yeşil altını" için hasat zamanı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye'de sadece Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun 2026 yılı hasat sezonunun başladığını söyledi. Bu ürünün ilaç sanayinde de kullanıldığını dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

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Foto - Türkiye’de sadece bu ilçede yetişiyor: İçecek devlerinin "yeşil altını" için hasat zamanı

"Şerbetçi otunu 1973'ten bu yana bölgenin ana gelir kaynaklarından birini teşkil ediyor. İlçenin yüzde 80'e yakını bu sektörden emekli oldu. Belediye olarak farklı alternatifler üretmek adına 'şerbetçi otu kolonyası' geliştirdik. Çiftçilerimize daha fazla kazandırmak amacıyla AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

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