Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

FOX TV Sunucusu Fatih Portakal, 23 Haziran seçimlerinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla harekete geçen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Elazığ Gönül Dostları Buluşması'ndaki konuşmasına ilişkin bir mesaj paylaştı.

'Geç oldu ama oldu'

Davutoğlu'nun "Bugün susma vakti değildir. Ne yanlışlar yaptık ki bugün bu noktadayız? Yoksa şu veya bu kişinin bir partiden ayrılmasıyla o parti bölünmez. Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız." ifadelerine destek veren Portakal mesajında şunları söyledi:

"Söyledikleri yanlış değil, keşke geçmişte aynı cesaretli söylemleri yapabilselerdi. Geç oldu, ama oldu."