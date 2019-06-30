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Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Elazığ Gönül Dostları Buluşması'nda yaptığı konuşmasına ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulunan FOX TV Sunucusu Fatih Portakal, "Keşke geçmişte aynı cesaretli söylemleri yapabilselerdi. Geç oldu, ama oldu." dedi.

30 Haziran 2019 Pazar 18:30
Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

FOX TV Sunucusu Fatih Portakal, 23 Haziran seçimlerinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla harekete geçen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Elazığ Gönül Dostları Buluşması'ndaki konuşmasına ilişkin bir mesaj paylaştı. 

'Geç oldu ama oldu'

Davutoğlu'nun "Bugün susma vakti değildir. Ne yanlışlar yaptık ki bugün bu noktadayız? Yoksa şu veya bu kişinin bir partiden ayrılmasıyla o parti bölünmez. Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız." ifadelerine destek veren Portakal mesajında şunları söyledi:

"Söyledikleri yanlış değil, keşke geçmişte aynı cesaretli söylemleri yapabilselerdi. Geç oldu, ama oldu." 

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:30
  1. Elazığ
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Fatih Portakal

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar51 dk önce
    KİMİN MAŞASI KİMİN UŞAĞI OLDUKALRINI AK PARTİ ARTIK İYİ GÖRMELİ.
  • VatanVatan53 dk önce
    Böle böle savrulup gideceksiniz!
  • ŞüpeciŞüpeci53 dk önce
    Sayın Davutoğlu,Bu dediğin depremdir. Merak etme. Bu vatan çok depremler yaşadı... ve hala şükür ayakta. Şehitlerimizin dışında, o depremde gömülenler de olur....Biz onları Allah’a havale ederiz
  • YorumcuYorumcu56 dk önce
    David kekeme yavşak oğlu istanbul seçiminden sonra bir özgüven yakaladı.Keza gül babacan da öyle...Hesap günü görücez 
  • Salman KůrdiySalman Kůrdiy58 dk önce
    Yazmaya bile değmessin portakal davutolu.
  • konuşuşun karşılıklı, bize lazım değilsinizkonuşuşun karşılıklı, bize lazım değilsiniz1 sa önce
    Geçmişte Ak partinin tam ortasına mirasyedi gibi düşen davutoğlu patır patır konuşuyor; biri bez yetiştirse bari!
  • HarunHarun1 sa önce
    Bak biz peşin peşin (...) olduğunu söylüyoruz washington topu şey portakalı diyecektik
  • Tırıvırı davutTırıvırı davut1 sa önce
    Ben bir mhp li olarak hiç korkutmuyorlar hiçte baskı yok yalancı davutoğlu ve portakal

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