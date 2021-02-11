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Gündem Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan istifa etti
Gündem

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan istifa etti

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 18:30:00 -
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan istifa etti

Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Selçuk Yasan, yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını, "işlerinin yoğunluğu" ve "özel sebepler" dolayısıyla aldığını belirtti.

Yasan, "Gelecek Partisine ve Aydın il ve ilçe teşkilatlarına başarılar diler, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Dürüst

Ben anlamıyorum kazanma şansı 0 olan, haçlı uşağı Yunan sevici mandacı zihniyet lgbt ci, İstanbul sözleşmesi ni imzaladı, KADEM kurulmadan önce Ahmet Davutoğlu tarafından İstanbul'da imzalanmıştır Geçenlerde de imzaladığı bu antlaşma ile Gurur duyduğunu söyledi bir bayanla çıktı İPTAL ettirmiyeceğini söyledi.
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