Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan istifa etti
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Selçuk Yasan, yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını, "işlerinin yoğunluğu" ve "özel sebepler" dolayısıyla aldığını belirtti.
Yasan, "Gelecek Partisine ve Aydın il ve ilçe teşkilatlarına başarılar diler, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.