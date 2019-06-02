Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle! Parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Davutoğlu'nun her ilde 'platform' adı altında örgütlenmeye başladığı öne sürüldü.

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun her ilde “platform” adı altında örgütlenmeye gittiği ileri sürüldü. Son olarak Konya Dostları Platformu adı altında bir oganizasyon tertip ediliyor. İftar programı olarak düzenlenen organizasyon daha önce de Ankara’da “Ankara Dostları Platformu” adı altında eski AK Partili milletvekilleri ve siyasetçilerle birlikte gerçekleştirilmişti.

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