Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti'ye asılsız suçlamalar! CHP'ye rakip partinin 'Gelecek'i hiç iyi değil

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurduktan sonra her fırsatta hükümete saldıran, muhalefetliği ahlaksız siyasete dönüştüren CHP'nin izinden gitmeye devam ediyor. Davutoğlu katıldığı bir programda,"Eski Türkiye’nin aktörleri geri döndü. Başörtüsü düşmanı, İslam karşıtı, ezan karşıtı minik bir parti Türkiye’yi ben yönetiyorum diyor." ifadelerini kullandı.

İslam düşmanlığıyla suçladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, T24'ün Youtube konuğu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm diyalog kapılarını kapatarak kendini Beştepe’ye hapsettiğini iddia eden Davutoğlu, randevu talebine ilişkin “Bakalım ne tavır gösterecek” dedi. Davutoğlu, "Eski Türkiye geri döndü. Yoksulluk 2004, 2005 seviyelerine geldi. Böyle giderse seneye 2001 seviyelerine düşecek. En önemlisi de eski Türkiye’nin aktörleri geri döndü. Başörtüsü düşmanı, İslam karşıtı, ezan karşıtı minik bir parti Türkiye’yi ben yönetiyorum diyor. Bir gün bu marjinal parti iktidarda daha fazla söz sahibi olsun, başörtüsü yasağını da geri getirir." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun hedefinde yine Erdoğan var

Davutoğlu konuşmalarını, "Bir metin analizi yapın, Sayın Cumhurbaşkanı artık “Eski Türkiye” diye bir kavram kullanmıyor, “Yeni Türkiye” diye bir kavram da kullanmıyor. Peki ne oldu, “Eski Türkiye” bitti mi? “Yeni Türkiye” kuruldu mu? Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp “Yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla mücadelede başarıya ulaştık artık Eski Türkiye kalmadı” diyebiliyor mu? Eski Türkiye’nin en etkili unsurları şu anda iktidara hakim artık. Ben başbakanlığı bıraktıktan sonra da AK Parti’ye bu zihniyetin hakim olmaması için çok mücadele verdim, Sayın Cumhurbaşkanı’na raporlar da ilettim." şeklinde sürdürdü.

90'lı yıllardaki zulmü bugünle kıyasladı

Eski Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir şiirden dolayı hapse girdiği dönemi unutan Davutoğlu, "Bu zihniyet, yasakçı bir zihniyettir. 90’lı yıllarda sadece başörtü yasağı değil, düşünce yasağı da vardı, birçok alanda yasaklar vardı. Bugün eski Türkiye'nin yasakları geri geldi. O dönemde Sayın Erdoğan rahatlıkla televizyonlara çıkabiliyordu ama bugün biz çıkamıyoruz. Yolsuzluklar bitti mi? Herkes biliyor ki yolsuzluklar her yere sirayet etti. Neden yolsuzluğa karşı bir operasyon yok? Çünkü eski Türkiye geri döndü." ifaelerini kullandı.

AK Parti'ye başörtüsü suçlaması

Dünya Müslümanları tarafından İslam lideri olarak tanımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve başörtüsü yasaklarını kaldıran AK Parti'yi bir çırpıda harcayan Davutoğlu şu şekilde konuştu:

Yoksulluk 2004-2005 seviyelerine geldi, böyle giderse seneye 2001 seviyelerine düşecek. En önemlisi de eski Türkiye’nin aktörleri geri döndü. Başörtüsü düşmanı, İslam karşıtı, ezan karşıtı minik bir parti Türkiye’yi ben yönetiyorum diyor. Bir gün bu marjinal parti iktidarda daha fazla söz sahibi olsun, başörtüsü yasağını da geri getirir. Doğu Türkistan konusunda Erdoğan’ın, Bahçeli’nin niçin sesi çıkmıyor? Bu nasıl milliyetçilik, nasıl muhafazakarlık?

Başörtüsünü meşrulaştıran dönemin Başbakan Yardımcısı Bahçeli, iktidarın belirleyici ortağıdır. Böyle bir tablo “Eski Türkiye”ye dönüldüğünün tablosudur. Bütün bunlara karşı kazanımlarımızı kaybetmeyelim deniyor. Peki kaybedilen değerler ne olacak, ilkeler ne olacak, gençliğin ümidini kaybetmesini kim telafi edecek? Bizim Gelecek Partisi olarak mesajımız çok nettir, bugünkü Türkiye’den de, eski Türkiye’den de temel ilkeler doğrultusunda memnun değiliz ve bunları değiştireceğiz.