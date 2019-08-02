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Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Konya'da yapmayı planladığı ziyaretin karşılama programının iptal edildiği öne sürüldü.

02 Ağustos 2019 Cuma 21:04
Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!

Eski Başbakan Davutoğlu için Konya’da hazırlıklarına başlanan karşılama programının sessizce iptal edildiği ve yapılan afişlerin kullanılmadan kaldırıldığı iddia edildi.

Dün sosyal medyada gündem olan Ahmet Davutoğlu'nun Konya'ya düzenleyeceği ziyaret, olumsuz geri dönüşlerin aldığın eski başbakanın ekibini paniklettiği öğrenildi. Davutoğlu’nun A takımının Konya ekibiyle telefon trafiği yürüttüğü ve görüşmelerde, Konya ekibinin, “kimsenin gündemine, hocanın programını aldıramıyoruz, geri dönüş bile alamıyoruz” dediği iddia edildi.

Karşılama programı iptal

Kulisvar'ın haberine göre, danışmanların Konya’daki programa katılım konusunda olumsuz dönüşlerin geldiğini öğrendiklerinde Ahmet Davutoğlu’na durumu bildirdikleri, bunun üzerine Davutoğlu’nun önce Konya ekibi ardından Feramuz Üstün ve Abdullah Başçı ile görüşerek, karşılama programını iptal ettiği öğrenildi.

Risk alamayız

Programı ilan ettikleri isimlere iptal kararı mesaj yoluyla bildirilirken, sosyal medya ekiplerine “9 Ağustos tarihinde saat 11.30’da Konya havalimanında düzenlemeyi planladığımız karşılama programını, katılımın yetersiz kalacağını düşündüğümüzden iptal ediyoruz. Risk alamayız. Görselleri dağıtmayalım” şeklinde uyarılarda bulundukları belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 21:04
  1. Konya
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ahmet Davutoğlu konya

YORUM YAZ

  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ16 dk önce
    Bu ilk yorum. Derken davutoğlu hainini ayakkabı boyacısına yada kaportacıya getirip bir pasta cila çektirmeli.
  • bekir karaoğuzbekir karaoğuz20 dk önce
    bogunculuğunuz başınıza geçecek bu başlangıç
  • nene hatunnene hatun21 dk önce
    EVET BAŞLAMADAN SONA GELDİN...HADİ HAYIRLISI ..ÖBÜR İKİ A NINDA SONU AYNI OLUR İNŞAALLAH....

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