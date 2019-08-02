Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!

Eski Başbakan Davutoğlu için Konya’da hazırlıklarına başlanan karşılama programının sessizce iptal edildiği ve yapılan afişlerin kullanılmadan kaldırıldığı iddia edildi.

Dün sosyal medyada gündem olan Ahmet Davutoğlu'nun Konya'ya düzenleyeceği ziyaret, olumsuz geri dönüşlerin aldığın eski başbakanın ekibini paniklettiği öğrenildi. Davutoğlu’nun A takımının Konya ekibiyle telefon trafiği yürüttüğü ve görüşmelerde, Konya ekibinin, “kimsenin gündemine, hocanın programını aldıramıyoruz, geri dönüş bile alamıyoruz” dediği iddia edildi.

Karşılama programı iptal

Kulisvar'ın haberine göre, danışmanların Konya’daki programa katılım konusunda olumsuz dönüşlerin geldiğini öğrendiklerinde Ahmet Davutoğlu’na durumu bildirdikleri, bunun üzerine Davutoğlu’nun önce Konya ekibi ardından Feramuz Üstün ve Abdullah Başçı ile görüşerek, karşılama programını iptal ettiği öğrenildi.

Risk alamayız

Programı ilan ettikleri isimlere iptal kararı mesaj yoluyla bildirilirken, sosyal medya ekiplerine “9 Ağustos tarihinde saat 11.30’da Konya havalimanında düzenlemeyi planladığımız karşılama programını, katılımın yetersiz kalacağını düşündüğümüzden iptal ediyoruz. Risk alamayız. Görselleri dağıtmayalım” şeklinde uyarılarda bulundukları belirtildi.