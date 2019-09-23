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Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan tarafından kurulması beklenen yeni partilere bir yenisi daha eklendi. Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz tarafından kurulacak yeni partinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:49
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir parti kurma çalışması içerisinde olduklarını belirterek, 'Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek' dedi.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'dan sonra, 2018'de CHP'den ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz da yeni parti kurma hazırlığına başladı.

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir parti kurma çalışması içerisinde olduklarını belirterek, "Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek." dedi.

"Bugün ilk adım atılıyor"

Yılmaz, bir otelde düzenlediği toplantıda, yeni bir parti kuracaklarını belirterek, ilkelerine ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek." ifadelerini kullanan Yılmaz, hiçbir siyasi partinin kopyası olmadıklarını ve hiçbir siyasi partinin şahsi kimliğine karşı husumetlerinin bulunmadığını dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye'nin iyiliği, halkın refahı, özgürlüğü için çalıştıklarını, bunun için bir yol haritası oluşturacaklarını söyledi.

İktidarın da muhalefetin de aynı noktadan yönetildiğini ileri süren Yılmaz, bugün Türkiye'nin bir idealinin bulunmadığını, insanların umutsuz olduğunu savundu.

Bu oluşumun ana ilkelerinden en önemlisinin Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu oluşumda kimse alt kimlik siyaseti yapamaz. Biz herkesin kimliğine değer veriyoruz. Ama en önemli şey, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Biz adalet istiyoruz. Bu partinin, oluşumun bizatihi kendisi adaletsizlik üzerine kurulamaz. Bu oluşumun içerisine ırkçılar, faşistler, bölücüler terör sevicileri giremez. Türk milletinin ayakta kalabilmesi için bunun mecburiyet olduğunu belirtmek istiyorum. Bu oluşum, bireyin mutlak özgürleştirilmesi, bireyin özgürlüğünün en üst noktaya taşınması ve devletin kurumsallaşması ve güçlendirilmesine dayanıyor. Bizim hedefimiz bireyin özgürleştirilmesi ve devletin kurumsal olarak güçlendirilmesidir. Bugün birey özgür değildir, devlet de güçlü değildir."

Yeni toplantı bir ay sonra

Yılmaz, üniter yapının içinin boşaltılmasına yönelik tartışmaların yapıldığını, bir devletin ayakta kalabilmesi için üniter yapının güçlü olması gerektiğini belirtti.

Bir ay sonra yeni bir toplantı yapacaklarını, ilkelerini ve hedeflerini açıklayacaklarını bildiren Yılmaz, "İktidarı da aynı muhalefeti de aynı. Bunlar birbirinin yedek lastiği, tamamlayıcısı. Ne muhalefet iktidar için bir alternatif olabilir ne de iktidar bütün yaptıklarından dolayı artık bundan sonra iktidar olarak kalabilir. Yeni bir güç lazım, Türkiye'yi birleştirecek herkesi burada hissetirecek bir güç lazım. O da bu güçtür, hepimiz buradayız." diye konuştu.

2018'de ihraç edilmişti

Eski Musul Başkonsolosu da olan Öztürk Yılmaz, CHP Tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle 2018'de partisinden ihraç edilmişti.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:49
  1. Ardahan
  2. CHP
  3. Öztürk Yılmaz
  4. Ali Babacan
  5. Ahmet Davutoğlu

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