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Siyaset Ahmet Davutoğlu tribün ahlaksızlığını destekleyip aklınca Bahçeli'yi tiye aldı!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu tribün ahlaksızlığını destekleyip aklınca Bahçeli'yi tiye aldı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, stadyumlarda asrın felaketi üzerinden kirli siyaset yapan vandalları destekleyip, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 23:58:00 -
Ahmet Davutoğlu tribün ahlaksızlığını destekleyip aklınca Bahçeli'yi tiye aldı!

 Yeniakit.com.tr 

Fenerbahçe taraftarının ardından Beşiktaş tribünleri de ülkece yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini siyasete alet etti.

Tribünler "hükümet istifa" sloganları attı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyah beyazlı taraftarların ahlaksızlığından sonra Beşiktaş JK üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, tribünlerdeki ahlaksızlığı destekleyip, aklınca Devlet Bahçeli'yi tiye aldı.
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, "Tribünler hükümet istifa, istifa dedi. Bahçeli yine yanlış anladı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti." ifadelerini kullandı.

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