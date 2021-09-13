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Siyaset Ahmet Davutoğlu, 'Siz de evlatlarınıza sahip çıksaydınız' demişti! O anne sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
Siyaset

Ahmet Davutoğlu, 'Siz de evlatlarınıza sahip çıksaydınız' demişti! O anne sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı

Evladı PKK terör örgütünden kaçırılan acılı baba Süleyman Aydın, Ahmet Davutoğlu'nun evlat nöbetindeki aileleri ziyaretinde neler yaşandığını Ulusal Kanal canlı yayınında anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 15:38:00 - 2021-09-13 16:21:56

 Yeniakit.com.tr 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan acılı ailelerin tepkisi ile karşılaştı. Evlat nöbetindeki bir anne, Davutoğlu'na, "HDP'ye destek vermeyin. Bizim çocuklarımızı HDP'den isteyin." dedi. Davutoğlu'nun anneye cevabı, "Siz de çocuklarınıza sahip çıksaydınız." şeklinde oldu.

Evlat nöbetindeki babalardan Süleyman Aydın, yaşananları, Ulusal Kanal canlı yayınında anlattı.

Oğlu PKK terör örgütü tarafından kaçırılan acılı baba, "Evladım 6 yıl önce HDP tarafından kandırıldı. HDP'ye getirip oradan da dağa gönderiyorlar. Ben altı yıldır evladımdan haber almadım. Evlat acısı çok zor. Ölmüş olsa, insan mezarına gidr ama bu çocuklarımızın bir mezarı da yok." dedi.

'Anne sinir krizi geçirdi, şu an hastanede'

Aydın, anne ile Davutoğlu arasındaki diyaloğu şöyle anlattı:

"Ahmet Davutoğlu yanımıza geldi. Orda yanımızdaki bir anne, Davutoğlu'na, 'HDP'ye destek vermeyin. Bizim çocuklarımızı HDP'den isteyin' dedi. Ahmet Davutoğlu da anneye, 'Siz de çocuklarınıza sahip çıksaydınız' cevabını verdi. Anne sinir krizi geçirdi, şu anda hastanede."

Türkiye yazarı Fuat Uğur, acılı babanın anlattıklarından sonra, "Bu korkunç bir acımasızlık. Bunu bir siyasetçi nasıl söyleyebilir? 'Çocuklarınıza sahip çıksaydınız' ne demek?" dedi.

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Davutoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere saygısızlık: Yalan söyleme, sizi provoke edenlere uymayın

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Davutoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere saygısızlık: Yalan söyleme, sizi provoke edenlere uymayın

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