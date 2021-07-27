  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Asya ülkesinden Rusya kararı: Gerek duymuyoruz
2 ülke imzayı attı! Tam 39 milyon dolar
Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal açıklandı
Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Gündem Ahmet Davutoğlu sandığı görmeden eriyor!
Gündem

Ahmet Davutoğlu sandığı görmeden eriyor!

Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığını yürüttüğü Gelecek Partisi'nde daha seçimi görmeden dağılma sürüyor. Partiden son olarak Karaman İl Başkanı Kurtuluş Küçüksolak istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 13:49:00 -
Ahmet Davutoğlu sandığı görmeden eriyor!

Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nin Karaman İl Başkanı Kurtuluş Küçüksolak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçüksolak şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef…Kuruluşundan itibaren içerisinde bulunduğum, aynı zaman da Karaman İl Başkanlığı görevini yürüttüğüm Gelecek Partisi’nden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Tüm gelecek ailesine başarılar diliyorum…”

"Kimseye ait değilim"

Küçüksolak'ın istifasından 1 gün önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Küçüksolak paylaşımında “Siyaset bir gruba ait olmak değil bir duruşa sahip olmaktır. Kimseye ait değilim sadece duruşum böyle…” ifadelerini kullandı.

Küçüksolak bir süre sonra istifasına ilişkin açıklamayı ise sosyal medya hesabından kaldırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay