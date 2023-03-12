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Medya Ahmet Davutoğlu işte şimdi hapı yuttu! Bu sorular adamı çıldırtır
Medya

Ahmet Davutoğlu işte şimdi hapı yuttu! Bu sorular adamı çıldırtır

Aydınlık gazetesi yazarı Mustafa İlker Yücel, Ahmet Davutoğlu'na "kazık mı kazık" sorular yöneltti.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 11:15:00 -
Ahmet Davutoğlu işte şimdi hapı yuttu! Bu sorular adamı çıldırtır

Aydınlık gazetesi yazarı Mustafa İlker Yücel, Ahmet Davutoğlu'na "kazık mı kazık" sorular yöneltti. Yücel, "Davutoğlu bu sorulardan kaçamayacak" başlığını attığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sayın Ahmet Davutoğlu,

(...) •Kuzey Irak’taki petrolün İsrail’e satışına izin vermiştiniz. Bu yüzden Irak yönetimi Türkiye’ye tavır aldı ve milyarlarca dolarlık ticari kayıp yaşandı. Komşularımızla bozulan ilişkilerin mali bilançosu nedir?

•25 Kasım 2015'te Rus uçağını vurma emrini verdiğinizde FETÖ'cülerle hangi planları yapmıştınız?
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•Siz, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra ABD dış politikasına yön veren Foreign Policy “ABD Ankara’daki adamını kaybetti” başlığını atmıştı. Washington 'filmlerinde' hangi rolleri üstlendiniz? (...)"

 

 

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