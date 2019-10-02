Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama!

AK Parti’den kesin ihracının istenmesinin ardından istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Davutoğlu, ekibi için görüşmelerini sürdürürken eski milletvekili Ufuk Uras’la da bir araya geldi. Daha önce Davutoğlu’nun ekibinde yer alacağı iddia edilen Uras, yeni partiye ilişkin “Özgürlükçü ve demokrat bir kesime ulaşmışlar” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ile yaklaşık üç saat süren görüşmesini Medyablok’a anlatan Uras, “Davutoğlu bana çalışmalarını anlattı. Ben de kendimi anlattım. Kendisine siyasetin yeni arayışlarını olumlu bulduğumu söyledim. Demokrasiden yana olduğumu, bundan sonraki süreçte de görüş alışverişimizin süreceğini söyledim” diye konuştu.

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Uras, Davutoğlu’nun kuşatıcı bir hatta siyaset yapmak istediğini aktardı. Daha önce adı Davutoğlu ekibinde geçen Uras, “Partiye katılacak mısınız?” sorusuna “Katılıp katılmamak değil mesele. Fikri katkı olabilir. Deklarasyon ile olabilir. Biz her türlü açıklamayı ve görüşmeyi yaparız” yanıtını verdi.

Davutoğlu’nun partisini kasım-aralık ayında kurmayı planladığını ifade eden Uras, şöyle devam etti:

”Özgürlükçü ve demokrat bir kesime ulaşmışlar. Bir çok kesimden isimlerle görüşmüşler. Özellikle parti devlet modeline dair itirazları var.”