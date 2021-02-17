Ahmet Davutoğlu Gara operasyonunun başarısız olduğunu söyledi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Türk vatandaşlarının kurtarılması amacıyla yapılan harekatın başarısız olduğunu öne sürdü.

Davutoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Davutoğlu, şehit ailelerine saygılarından dolayı olayın duyulmasının ardından parti olarak kamuya açık her türlü siyasi faaliyeti durdurduklarını bildirdi.

Gara operasyonu için 'başarısız' dedi

Planlama, uygulama ve kamu iletişimi açısından harekata ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Davutoğlu, "Milli Savunma Bakanı, Meclis'te yaptığı açıklamayla operasyonun başarısızlığını itiraf etmiştir. Bu, başarısız bir operasyondur. Bu, sorumsuz bir operasyondur." değerlendirmesini yaptı.

İktidarı eleştirdi

İktidarın ekonomi politikaları ve S-400 konusuna da değinen Davutoğlu, "Topluma vadedeceği bir siyaseti, başarısı kalmamış olan iktidar, daha önce defalarca denenen ve hiçbir olumlu sonuç üretmediği görülen bir yola yönelmiş görünüyor." ifadesini kullandı. Davutoğlu, Türkiye'nin sorunlarını çözmek adına iktidara gelmek için hazırlıklarını adım adım sürdürdüklerini söyledi.

Akar’dan Gara operasyonu bilgilendirmesi

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda dün bilgilendirme yaptı.

Karadan destek olmadan 35 metre derinlikte operasyon

Operasyonun geniş bir hazırlık evresi olduğunu belirten Akar, "Operasyon karadan destek ve irtibat olmadan 35 metre derinlikte icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı. Arazi ile ilgili ayrıntılı harita çalışmaları yapıldı. hedefler özenle seçildi" dedi.

Planlanan 50’den fazla hedeften 48'inin vurulduğunu belirten Akar, diğer hedeflerin güvenlik gerekçesiyle gözetildiğini ifade etti.

"13 kişi hava hücüm harekatı başlatıldığı anlarda şehit edildi"

Akar Pençe Kartal-2 Harekatını şöyle anlattı:

"Mağara girişlerinin demir kapılarla tahkim edildiği tespit edilmiştir. Buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetlerimizin bombasının ulaşması da mümkün değil. Gerekli keşif ve araştırmaya müteakip kapılar tahrip edilmeye başlanıldı. Bunlara mukabil gerekli karşılığı veriyorlardı. Sadece göz yaşartıcı gazlar kullanılmıştır. Bu uygulamalar sırasında teröristlere teslim olmaları yönünde sürekli çağrıda bulunduk. Mağaraların içinde ayrıca demir kapılar vardı. Cuma günü birinci terörist ‘Ateş etmeyin teslim olmak istiyorum’ dedi teslim alındı. Oradaki unsurlarımız tarafından teslim alındı. İçeride 7 terörist, 12'si Türk vatandaşı 1'i yabancı 13 kişinin olduğu, alıkonulan 13 kişinin sözde mağara sorumlusu tarafından 05.45'te başlarına kurşun sıkılarak şehit edildikleri ifade edildi. İkinci terörist 13 kişinin şehit edildiğini teyit etti.

Sözde mağara sorumlusu katletti

Sözde mağara sorumlusu Kamuran Ataman turuncu listede. 2017'den önce Beytüşşebap'ta bir çok katliama katıldı. Buradan kaçtı bir şekilde... Kamışlı Derik'te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptı. Bir şekilde yaralanma veya hastalanma sonucu Derik Hastanesi'nde tedavi gördü. Oradan Gara'ya gönderildi. 2019 yılı sonbaharında sözde cezaevi sorumlusu olarak görevlendirildi.

Alı konulan 13 kişi hava hücüm harekatı başlatıldığında şehit edildi. Güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Teröristlerin ateşine karşılık verdi. Bir müddet sonra teröristlerin atışı kesildi. Şehitlerimizin naaşları emniyetli bir şekilde yurt içine nakledildikten sonra operasyonel unsurlarımız yurda döndü."

53 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede 51 teröristin ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildiğini açıklayan Akar, bölgede keşif gözleme faaliyetlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Akar terör örgütündeki Gara paniğini ise şöyle anlattı:

"Bu operasyon sonucunda teröristlerin çok ciddi zaaiyata uğradıkları kesin. Önümüzdeki 15 gün süre içinde hiç kimsenin 3-4 kişi olmaması, (firarı önlemek için) haber seyredilmeme talimatını teröristlere tebliğ ettiklerini biliyoruz. TSK terör örgütüne kendini çok güvende hissettiği Gara'da çok büyük zarar vermiştir. Hiçbir şehidimizin kanı yerde bırakılmadı bundan sonra da bırakılmayacaktır."