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Siyaset Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'a hakaret etti Ermenistan medyasına manşet oldu
Siyaset

Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'a hakaret etti Ermenistan medyasına manşet oldu

AK Parti'den ayrıldıktan sonra rüzgara kendini kaptıran ve oradan oraya savrulan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle Ermenistan Kamu Radyosu'na manşet oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:39:00 -
Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'a hakaret etti Ermenistan medyasına manşet oldu

AK Parti’den ayrılarak parti kuran ve hükümete yönelik ağır ithamlarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan Kamu Rasyosu’na manşet oldu.

Erdoğan'a hakaretler savuruyor

AK Parti’den ayrıldıktan sonra yönünü kaybeden ve oradan oraya savrulan Ahmet Davutoğlu, bir zamanlar beraber yol yürüdüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretlerini ileri boyutlara taşıdı.

Gündeme gelebilmek için zaman zaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile geçecek kadar küstah söylemlerde bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘güvenlik sorunu’ haline geldiğini söyledi.

Davutoğlu Ermenistan medyasına manşet oldu

CHP’nin söylemlerinin Yunanistan medyasına manşet olması gibi Ahmet Davutoğlu da Ermenistan medyasına malzeme oldu. Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili sözlerini Ermenistan Kamu Radyosu’na manşetine taşıdı.

Ermenistan Kamu Radyosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Güvenlik sorunu, Erdoğan' şeklinde manşet attı.  Ahmet Davutoğlu’nun söylemlerinin kimin işine yaradığı ise bu şekilde görülmüş oldu.

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