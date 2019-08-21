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Ahmet Davutoğlu cephesinden eleştirilere cevap

2016 yılında teröristlere destek veren HDP'li belediyeleri sert çıkan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, üç yıl sonra HDP'li belediyelere kayyım atanmasından rahatsız oldu. Davutoğlu'nun açıklamaları birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Davutoğlu cephesi kendilerine yönetilen eleştirilere cevap verdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:23
Ahmet Davutoğlu cephesinden eleştirilere cevap

HDP'li üç büyükşehir belediyeye kayyım atanmasını yaptıkları açıklamalarla eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, birçok kişi tarafından tepki çekmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, iki ismin açıklamalarına tepki gösteren isimlerden biriydi.

Ünal yaptığı açıklamada "Mücadelenin sembolü haline gelen ülke liderimiz Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının oluşturduğu hatta, maalesef uzunca zamandır karnından konuşan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da katıldı" demişti.

Ahmet Davutoğlu'nun 2016 yılındaki o konuşması gündeme geldi! 'HDP'li belediyeler hesabını verecek' demişti...

“Halkımızın desteğine talip olun"

Ünal şunları kaydetmişti:

"Meselenin üç belediye başkanını görevden almak ve demokrasi duyarlılığı olmadığını biliyoruz. Kayyım atanmasının hukuki ve demokratik altyapısı bellidir. Gezi olayları esnasında ‘demokrasi sandıktan ibaret değildir’ diyen Sn. Gül şimdi ‘seçimle gelen seçimle gider’ demekte. Bu nasıl bir tenakuzdur! Demokrasinin ilkeleri duruma ve kişilere göre mi belirlenmektedir?

Evet, seçilmiş olmak hukuku ve demokrasiyi yok etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak hakkı vermez kimseye. İşte bu evrensel bir demokrasi ilkesidir. Demokrasi, ait olduğu ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı aleyhine kullanılmaya başlanırsa artık o ülkeye ait bir değer ve gerçek anlamıyla demokrasi olmaz. Hukuk ise araçsallaşarak ait olduğu ülkeyi zaafa düşürmenin bir silahına dönüşürse o ülkenin hukuku olmaktan çıkar.

Partiler ve siyasiler tabii ki belirli kesimleri kazanmaya dönük pozisyonlar alabilir. Ancak bu ülkede PKK ve onun güdümündeki yapıların gerçek yüzünü en iyi Kürt vatandaşlarımız bilir. Teröre destek çıkarak milletimizin gönlü kazanılmaz. Siz siz olun, PKK’nın değil, halkımızın desteğine talip olun."

AK Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ise Davutoğlu ve Gül'ün çıkışını “’Duruş’ mu dediniz? Güldürmeyin Allah aşkına..." diye eleştirdi.

Ahmet Davutoğlu cephesinden eleştirilere cevap

Davutoğlu'na yakın bir başka isim Ayhan Sefer Üstün kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

"Sayın Mahir Ünal Tanıtım ve Medya Başkanı olarak, İstanbul seçimleri öncesi TRT’de ‘terörist başı’nın mektubu okunurken, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın mülakatı yayınlanırken sessizdiniz...

Sn. Ahmet Davutoğlu çukur operasyonlarını başlatan, Doğu ve G.doğu’daki Şehirlerimizi PKK’lı teröristlerden temizleyen Başbakandır.Terörle mücadelede hukuk içerisinde kalarak, her zaman Özgürlük-Güvenlik dengesini gözetmiştir.

Terörle mücadele, hukuk çerçevesinde yapılırsa sonuç verir. Aksi takdirde farklı hedefler için yapılan keyfi uygulamalar toplumu böler ve terörizmin amacına hizmet eder."

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:23
  1. İstanbul
  2. Ayhan Sefer Üstün
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • AlperAlper3 dk önce
    Bu millette artık senin fetocu oldunu anlatı bu milet senide siler süpürür bir lâm çukuruna doldurur niye bu kdar rahtsız oldun plakların görevden alınmasından tabiki rahtsız olursunsunuz çünkü aynı çizgideaynı kardesiniz Allah bir gün gelcek hainlerden hesab sorcakdir
  • MuratMurat6 dk önce
    Terörist.Akademisyenler ile ilgili hukukun aldığı karara neden sesin çıkmadı.Chphdp terör örgütü bütünleşirken neden sesin çıkmadı.Sahtekar
  • KARDEŞKARDEŞ7 dk önce
    bu gün İSTANUL da bıçaklanan adamın kanı SİZLERİNDE ELİNDEDİR.HARAM OLSUN HARAM OLSUN ÇOLUK ÇOCUĞUNUZDAN BULUN
  • KARDEŞKARDEŞ9 dk önce
    o silahları oralara gömen PKK ve siyasi olarak onlara kepçe dozer sağlayan siyasi uzantısı HDP, FETÖ NÜN polisleri askerleri imamları savcı ve hakimleri ve AKP içindeki siyasi uzantıları sayesinde HENDEKLERİ KAZDI sonraDEVLET VE REİSAKP içindeki SİYASİ UZANTILAR a rağmen hendekteki arkadaşları????? dümdüz etti HATIRLADINIZMI!!!!!!!
  • osmanlıosmanlı11 dk önce
    dün öyle bugün böyleyersen hertarafları fırıldak
  • DEVRANDEVRAN12 dk önce
    Davutoğlu haklı değil mi. kapak mı ne yapmış mahir beye...
  • benben13 dk önce
    "Sayın Mahir Ünal Tanıtım ve Medya Başkanı olarak, İstanbul seçimleri öncesi TRT’de ‘terörist başı’nın mektubu okunurken, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın mülakatı yayınlanırken sessizdiniz...yukarıda söylenenler olurken davıtoğlundan bir ses çıktı mı? yoksa oda mı sessizdi?
  • Libero Libero 15 dk önce
    ALLAHrızası için partinizi kurup bir an önce gidin,istifa istifa...
  • benben15 dk önce
    YENİ AKİT, bunları haber yapıp he reklamını yapıyorsunuz hem gündemde tutuyorsunuz. bunlarda kendilerini birşey zannediyorlar.
  • YEDİĞİN KAP DOĞUP BÜYÜDÜĞÜN SENDEN SORAKİLERİNDE YAŞAYACAĞI KAP BATIDA SENİN GİBİ BİR İ VARMI YEDİĞİN KAP DOĞUP BÜYÜDÜĞÜN SENDEN SORAKİLERİNDE YAŞAYACAĞI KAP BATIDA SENİN GİBİ BİR İ VARMI 20 dk önce
    70 UÇAKLANPKKYA DARBEİNDİREN BU DEĞİLMİYDİ TÜRKİYEDE İLKDEFA

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