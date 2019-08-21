Ahmet Davutoğlu cephesinden eleştirilere cevap

HDP'li üç büyükşehir belediyeye kayyım atanmasını yaptıkları açıklamalarla eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, birçok kişi tarafından tepki çekmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, iki ismin açıklamalarına tepki gösteren isimlerden biriydi.

Ünal yaptığı açıklamada "Mücadelenin sembolü haline gelen ülke liderimiz Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının oluşturduğu hatta, maalesef uzunca zamandır karnından konuşan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da katıldı" demişti.

Ahmet Davutoğlu'nun 2016 yılındaki o konuşması gündeme geldi! 'HDP'li belediyeler hesabını verecek' demişti...

“Halkımızın desteğine talip olun"

Ünal şunları kaydetmişti:

"Meselenin üç belediye başkanını görevden almak ve demokrasi duyarlılığı olmadığını biliyoruz. Kayyım atanmasının hukuki ve demokratik altyapısı bellidir. Gezi olayları esnasında ‘demokrasi sandıktan ibaret değildir’ diyen Sn. Gül şimdi ‘seçimle gelen seçimle gider’ demekte. Bu nasıl bir tenakuzdur! Demokrasinin ilkeleri duruma ve kişilere göre mi belirlenmektedir?

Evet, seçilmiş olmak hukuku ve demokrasiyi yok etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak hakkı vermez kimseye. İşte bu evrensel bir demokrasi ilkesidir. Demokrasi, ait olduğu ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı aleyhine kullanılmaya başlanırsa artık o ülkeye ait bir değer ve gerçek anlamıyla demokrasi olmaz. Hukuk ise araçsallaşarak ait olduğu ülkeyi zaafa düşürmenin bir silahına dönüşürse o ülkenin hukuku olmaktan çıkar.

Partiler ve siyasiler tabii ki belirli kesimleri kazanmaya dönük pozisyonlar alabilir. Ancak bu ülkede PKK ve onun güdümündeki yapıların gerçek yüzünü en iyi Kürt vatandaşlarımız bilir. Teröre destek çıkarak milletimizin gönlü kazanılmaz. Siz siz olun, PKK’nın değil, halkımızın desteğine talip olun."

AK Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ise Davutoğlu ve Gül'ün çıkışını “’Duruş’ mu dediniz? Güldürmeyin Allah aşkına..." diye eleştirdi.

Ahmet Davutoğlu cephesinden eleştirilere cevap

Davutoğlu'na yakın bir başka isim Ayhan Sefer Üstün kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

"Sayın Mahir Ünal Tanıtım ve Medya Başkanı olarak, İstanbul seçimleri öncesi TRT’de ‘terörist başı’nın mektubu okunurken, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın mülakatı yayınlanırken sessizdiniz...

Sn. Ahmet Davutoğlu çukur operasyonlarını başlatan, Doğu ve G.doğu’daki Şehirlerimizi PKK’lı teröristlerden temizleyen Başbakandır.Terörle mücadelede hukuk içerisinde kalarak, her zaman Özgürlük-Güvenlik dengesini gözetmiştir.

Terörle mücadele, hukuk çerçevesinde yapılırsa sonuç verir. Aksi takdirde farklı hedefler için yapılan keyfi uygulamalar toplumu böler ve terörizmin amacına hizmet eder."