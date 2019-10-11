Ahmet Davutoğlu cephesi ile Fatih Portakal arasında gerginlik: Yapsın bunu, hodri meydan

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın operasyona ilişkin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na eleştirileri sonrası eski AK Partili vekil Selçuk Özdağ'dan açıklama geldi.

Fatih Portakal'ın "Sayın Davutoğlu bu çukura bizi siz soktunuz. Sizin politikalarınız soktu. Stratejik derinlik dediniz, komşularla sıfır sorun dediniz ve geldiğimiz nokta bu" sözlerine dikkat çeken bir cevap verildi.

"Hodri meydan"

Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Selçuk Özdağ "Fatih Portakal’ın bunları bildiği halde hâlâ ‘günah keçisi’ olarak Ahmet Davutoğlu’nu göstermiş olması bir parti kurma hazırlığındaki bir kişiye karşı bir önyargının eseridir. Cevap hakkı doğduğu için de Sayın Davutoğlu’nun bir programa katılması lazım, Sayın Fatih Portakal yapsın bu programı, sadece Davutoğlu’nu çağırsın, sadece Suriye’yi anlatsın. Hodri meydan" açıklamasında bulundu.