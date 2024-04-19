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Gündem Ahmet Davutoğlu: Bakanları açıklayalım! Kılıçdaroğlu hakkında ne söyledi?
Gündem

Ahmet Davutoğlu: Bakanları açıklayalım! Kılıçdaroğlu hakkında ne söyledi?

Yeniakit Publisher
2024-04-19 07:29:00 -

2. tur seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'na verdiği öneriyi anlattı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinden sonra 2. tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği öneriyi açıkladı. Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'na 'Bu seçimin ilk raundu. İkinci raundda biz kazanacağız. 6 lider Bakanlar Kurulu'nu açıklayalım. Halkta da hazırlıklılar mesajı uyansın' dedim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinden sonra 2. tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği öneriyi açıkladı.

Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'na 'Bu seçimin ilk raundu. İkinci raundda biz kazanacağız. 6 lider Bakanlar Kurulu'nu açıklayalım. Halkta da hazırlıklılar mesajı uyansın. Böyle küçük hesaplar peşinde değiller. "Bakanlarımız şu" demeliydik. Bunu yapabilseydik, dengeler lehimize oluşabilirdi.' dedim" dedi.

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