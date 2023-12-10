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Siyaset Ahmet Davutoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 20:11:00 -
Ahmet Davutoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 1 dahi oy katkısı bulunmayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önümüzdeki seçimlerde aday olacağını duyurarak, “İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağım.” dedi.

14 Mayıs'taki genel seçimlerde Davutoğlu, altılı masada yer almış ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 1 bile olmayan oyu ile desteklemişti. Kılıçdaroğlu'nu sazan sarmalına düşürenlerden Davutoğlu'nun genel başkanlığını yürüttüğü Gelecek Partisi ise seçimlere CHP listesinden girmiş ve partisinden 10 kişi milletvekili olmuştu.

Davutoğlu: Cumhurbaşkanı adayı olacağım

Davutoğlu, son açıklamasında önümüzdeki seçimlerde aday olacağını duyurarak, “İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağım.” dedi.

Sosyal medyada dalga konusu oldu

Seçimlere yüzde 1 katkısı bile olmayan Davutoğlu'nun adaylık açıklaması sosyal medyada dalga konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Ağam bizimle eğleniyii...', 'Doğu Perinçek rekorunu kırmaya geliyor', '23 Nisan’da belki oturursunuz o koltuğa'  şeklinde yorumlar yaptı.

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