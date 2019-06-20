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Ahmet Çobanoğlu; “Kaledeki tarihi dokuyu bozmadan bitkilerin çıkarılması da bilimsel bir çalışma”

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop Kalesinde bulunan bitkiler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:37
Ahmet Çobanoğlu; “Kaledeki tarihi dokuyu bozmadan bitkilerin çıkarılması da bilimsel bir çalışma”

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop Kalesinde bulunan bitkiler ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu bu bitkilerle ilgili çalışma yapılması gerektiğini belirterek; “Bu tür taşlarda çıkan bitkilerin hepsi zararlı değil. Hatta bir kısmının da yararlı olduğu söyleniyor. Ama bazı köklü bitkilerin zarar verme olasılığı da var. Bu tabi bilimsel bir konu açıkçası kaledeki tarihi dokuyu bozmadan bitkilerin çıkarılması da bilimsel bir çalışma ve onların engellenmesi de işin doğrusu bu tabi. Konu bizim sınırımızı aşıyor. Ama mutlaka bununla ilgili müze ve kültür müdürlüğünün bir çalışma yapmasında en azından kontrol etmesinde yarar var. Bu konuyu bizde çalışmalarımızda dile getirebiliriz. Ama şuana kadar bu bitkilerin ciddi bir sıkıntısı olmadı bildiğim kadarıyla. Pek çok tarihi eserde de bu tür eski eserlerin üzerilerinde bunlar oluyor aslında. Hatta binalarda da oluyor. Özellikle sarmaşıkların çok ciddi bir zararı olmadığına dair söylentiler var aslında. Güneşten de koruğunu söylüyorlar hatta biraz. “ dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:37
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