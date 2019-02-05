Ahmet Celalettin Paşa kimdir? Ahmet Celalettin Paşa hain miydi?

Diriliş Ertuğrul’da Çavdar Obası'nın beyi Aliyar Bey'i canlandıran Cem Uçan, Payitaht Abdülhamid'de Ahmet Celalettin Paşa'yı oynayacak. Cem Uçan'ın Ahmet Celalettin Paşa oynayacak olmasıyla birlikte tarihte Ahmet Celalettin Paşa'nın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki tarihte Ahmet Celalettin Paşa kimdir? Ahmet Celalettin Paşa hangi görevlerde bulundu?

Ahmet Celalettin Paşa kimdir?

Abdülhamid’in güvenini kazanarak serhaye (baş istihbaratçı) oldu. Mısır ve Avrupa’ya kaçmış Jön Türklerin faaliyetlerini izlemeye ve önlemeye çatıştı. Daha sonra Contraxeville'de yaptığı antlaşmayla bir grup Jön Türk'ün İstanbul'a dönmesini ve bazı Jön Türk gazetelerinin kapatılmasını sağladı. Sultan'ın vaatlerini tutmadığını görünce muhalefete geçti. Paris'e yerleşerek Jön Türkler'i maddi bakımdan destekledi. Sultan II. Abdülhamid’e ihanet ederek, ona suikast düzenlemek amacıyla cemiyet kurdu. İstanbul'a fedai sokmaya çalıştı.