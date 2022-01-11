Ahmet Çalık'ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı! 135 metre sürüklenmiş
Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ıın hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Çalık'ın aracının 135 metre sürüklendiği tespit edildi.
Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından olay yerinde yapılan incelemede aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği ve Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı.