Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ankara doğumlu olan ve ailesi Ankara’da yaşayan Ahmet Çalık’ın nikah işlemleri için Konya’dan başkente gittiği öğrenildi.

Ahmet Çalık nişanlısı kim? Ahmet Çalık'ın düğünü ne zamandı?

Ahmet Çalık'ın cenazesinin getirildiği Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Onur Eryıldırım, Çalık'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Etlik'te aynı mahallede beraber büyüdük. Aynı zamanda kuaförlüğünü de uzun süre yaptım. Annesi, babası Etlik'te oturuyordu. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geliyordu. Yakın zamanda nikahı vardı." diye konuştu.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Eryıldırım, "Maalesef çok üzücü haber aldık. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzücü, diyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin, içimiz yandı. Herkes gibi çok üzgünüm. Yer kaygan olduğu için aracı kaymış ve takla atmış. Bugün ikindi namazına müteakip Elmadağ'da aile kabristanlığında defnedilecek” dedi.

Ahmet Çalık’ın nişanlısının ismine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

İHA'da yer alan habere göre; genç futbolcunun cenazesi, en yakın hastane olan Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi gönderildi. Çalık’ın ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri hastanede gözyaşına boğuldu. Çalık’ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere cenaze arabasına koyulduğu sırada feryatlar yükseldi, ailesi ayakta durmakta zorlandı.

Ahmet Çalık'ın Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. 27 yaşındaki futbolcunun naaşı, Elmadağ Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.