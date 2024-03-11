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Spor Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe yorumu: Utanmalısınız
Spor

Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe yorumu: Utanmalısınız

Yeniakit Publisher
2024-03-11 03:24:00 -
Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe yorumu: Utanmalısınız

Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı maçta Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile maçın hakemi Kadir Sağlam arasında ilk yarının bitiminde yaşanan diyalog konuşulmaya devam ediyor. spor yorumcusu Ahmet Çakar pozisyonlarla ilgili yorumda bulundu.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı maçta Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile maçın hakemi Kadir Sağlam arasında ilk yarının bitiminde yaşanan diyalog tartışma yarattı. Usta yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar da bu diyalog üzerinden sert tepki gösterdi: Hakemi sindirdiler, utanmalısınız!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Pendikspor'u konuk etti.

Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarı geri dönerek sahadan 4-1 galip ayrıldı. Mücadelede konuk ekip Pendikspor'da 71. dakikada Welinton, 90+1. dakikada da Lusamba kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

İlk yarının bitiminde Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile maçın hakemi Kadir Sağlam arasındaki diyalog ise büyük tartışma yarattı.

Devre arası düdüğünün çalmasının ardından hakem Kadir Sağlam'ın yanına giden Mert Hakan'ın "Hocam dikkatli ol. Dikkatli ol vallahi buradan çıkamazsın" şeklinde konuştuğu görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski hakem Ahmet Çakar da bu diyalog üzerinden eleştiride bulundu ve "İlk yarı bitiminde Mert Hakan Yandaş tarafından 'Akıllı ol, buradan çıkamazsın' diye tehdit edilen şerefli Türk hakemi Kadir Sağlam ikinci yarı sindi, korktu ve maçı Pendikspor'dan alıp Fenerbahçe'ye verdi. Utanmalısınız..." yorumunu yaptı.

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