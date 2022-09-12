Ahmet Çakar'a takipçilerinden kırmızı kart! Öyle bir yere zum yaptı ki...
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla yendiği karşılaşma sonrası Ahmet Çakar öyle bir yere zum yaptı ki takipçileri büyük tepki gösterdi.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçti. Karşılaşmada geri düşen sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis'in golüyle beraberliği yakalarken Ahmet Çakar'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.
"Sen bu lige fazlasın oğlum"
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, aslan yürüyüşü yaptığı gol sevinci fotoğrafında Gomis'in kalçasını zum yaparak, "Sen bu lige fazlasın oğlum" notuyla paylaştı. Çakar'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, ünlü yorumcuya "Kaç yaşındasın, utanmıyor musun!" şeklinde yorumlar geldi.
Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafında öyle bir yere zum yaptı ki ortalık ayağa kalktı: Utanmıyor musun
Ahmet Çakar'a gelen tepkilerden bazıları şöyle: