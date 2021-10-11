Ahmet Çakar, canlı yayında bombayı patlattı! Operasyon...

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş camiasından özür diledi. Daha önce Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı maçlara 'derbicik' ifadesini kullanan Çakar, hata yaptığını ve özür dilediğini açıkladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortaklaşa yaptığı projelerden sonra bu kararı aldığını duyuran Çakar flaş ifadeler kullandı.

"Özür diliyorum"

Çakar, "Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Beşiktaş'ın maçları artık derbidir. Beşiktaş, taraftar sayısı ve parasal değil belki ama bugün Türkiye'nin en önemli süper güç takımıdır. Fenerbahçe - Galatasaray dostluk anlaşması, Beşiktaş'a karşı operasyondur." dedi.