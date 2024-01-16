Cuma hutbesinde Mustafa Kemal'in anılmasına tepki göstermesinden sonra haksız yere tutuklanan Ahmet Bostancı'nın duruşması bugün Anadolu Adliyesi'nde görüldü. 67 gündür içeride olan Bostancı'nın tahliye edilmesine karar verildi. Karar sonrası adliye salonları tekbirlerle inledi.

Ahmet Bostancı isimli bir genç, hutbeye tepki göstermesi nedeniyle ters kelepçeyle gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilmiş ve hızlı bir şekilde mahkeme görülüp cezaevine atılmıştı.

Bugün Anadolu Adliyesi B blok 13. asli ceza mahkesi salonunda duruşması görülen Ahmet Bostancı tahliye edildi.

67 gündür içeride olan Bostancı için sosyal medya başta olmak üzere adliye önlerinde eylemler yapılmış ve Bostancı yalnız bırakılmamıştı. Ayrıca çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu, Bostancı'ya destek için saat 11:00'de adliyede toplanması da tahliyesi için etken oldu.

Bostancı'nın tahliyesinden sonra adliye salonları tekbirlerle inledi.

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