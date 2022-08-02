Ahmet Aziz Nesin: O aday olursa Erdoğan'a oy veririm!

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Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin, Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nesin, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini açıkladı.

HDP'den medet umuyor

İlgili sözlerinin yer aldığı videoyu Youtube kanalından yayınlayan Ahmet Aziz Nesin, "Mansur Yavaş Aday Olursa Oyum Erdoğan'a" başlığını kullanırken aynı durumun İP Genel Başkanı Meral Akşener için de geçerli olduğunu söyledi.

HDP'nin desteğinden medet umduğu anlaşılan Ahmet Aziz Nesin, şunları söyledi:

Mansur Yavaş aday olursa HDP kendi adayını çıkartır. Kendi adayını çıkarttığında, kendi adayına oy vermek bir anlamda Erdoğan'a oy vermek demektir. Çok net söylüyorum: Benim tercihim Erdoğan olur. Kürt sorununun çözümünün birinci planda Türkiye'nin sorunu olduğunu düşünen bir insan olarak söylüyorum.