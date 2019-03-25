0553 313 94 23

Ahmet Aras; “Bodrum trafiğini motosiklet ve bisikletçiler için yeniden düzenleyeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç ve dinamik belediye başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum’un ekstrem sporcuları motosiklet ve bisiklet tutkunlarıyla buluştu.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
Ahmet Aras; “Bodrum trafiğini motosiklet ve bisikletçiler için yeniden düzenleyeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç ve dinamik belediye başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum’un ekstrem sporcuları motosiklet ve bisiklet tutkunlarıyla buluştu.


Bodrum’da spor turizmini canlandırarak, gençleri spora yönelten projeleriyle dikkat çeken CHP Adayı Aras, kent trafiğini yeniden düzenleyeceklerini belirtti.


Kızılağaç parkur alanında gerçekleşen toplantıda konuşan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum trafiğinin vazgeçilmez unsuru olan motosikletler için her mahallede park alanları oluşturacaklarını müjdeledi. Aras, “Trafiği, motosiklet ve bisiklet sürücülerimiz için yeniden dizayn edeceğiz. Bodrum’da özellikle sezon dışında çeşitli yarış organizasyonları düzenleyerek hem bu sporu gençlere sevdirmek hem de Bodrum’un tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini söyleyen motosiklet kulüplerinin temsilcileri, bir parkura ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler. Biz, gençlikten aldığımız enerji ile çalışacağız. Gençlerimizin gece hayatından, kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak spora yönelmeleri için pek çok projemiz var. Bodrum’da düzenlenen yarış organizasyonları, hem sezon dışında ilçemize canlılık kazandırıyor hem de Bodrum’u tanıtıyor. Bizim, 52 hafta, 52 uluslararası etkinlik hedefimizde Bodrum’da yaşayan sporcular için de planlamalarımız hazır. Parkur konusunu belediye olarak çözüme kavuşturabileceğimize inanıyorum. Bodrum’un muhteşem ikliminin doğa sporları için ne kadar uygun olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz.” diye konuştu.


Motosiklet kulüpleri daha sonra CHP Adayı Aras’a, 1 Nisandan itibaren belediye başkanlığı makamında kullanmak üzere el yapımı ahşap bir kalemlik hediye ettiler. Aras, daha sonra kulüp üyeleriyle birlikte bir özçekim yaparak parkur alanından ayrıldı.



“Bodrum’un tüm eski yapılarını düzenleyeceğiz”


CHP Adayı Ahmet Aras’ın bir sonraki durağı Kızılağaç Pazar yeri ve köy kahvesi oldu. Kızılağaç sakinlerinin kaldırım, aydınlatma, kapalı Pazar yeri ve belediye otobüsü gibi taleplerini dinleyen Aras, Pazar yeri için yer tespitini bugünden yaptıklarını müjdeleyerek “Göreve gelir gelmez, çok işlevli bir kapalı Pazar alanınız olacak.” sözünü verdi.


“ Kızılağaç’taki yarım kalmış tek katlı metruk bir yapıyı da inceleyen Aras, “Buraya Kızılağaç’ta yaşayan kadınlarımız için bir kurs ve etkinlik merkezi kuracağız. Ayrıca bu mahallemizin bir spor tesisi eksiği olduğunu tespit ettik. Okul çağındaki çocuklarımızın da halı saha talebi oldu. Bodrum’un her mahallesinde olduğu gibi Kızılağaç’ta da köy içi düzenlemesi yaparak burayı güzelleştireceğiz” dedi.


CHP Adayı Aras, her mahallenin kendine özgü tarihini, kültürünü ve dokusunu yansıtan sarnıç, değirmen, köy odaları gibi değerlerini elden geçirerek halkın ve turizmin hizmetine sunacaklarını belirterek “Eski evlerimiz, mezarlıklarımız, o topraklara ait olduğumuzu gösteren eserlerdir. Bunları yıkamazsınız, ortadan kaldıramazsınız. Biz bu değerleri korumak zorundayız. Biz, onların silüetini, cephesini güzelleştireceğiz. Kızılağaç’ı da tıpkı Bodrum’un diğer mahallelerinde yapacağımız gibi begonvilşehrine dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sektör derin nefes aldı
    1. Sektör derin nefes aldı
    2. Kayseri’yi U-17 Türkiye..
    3. Ücretli poşet uygulaması ev..
    4. Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu
    5. 5 yaşındaki Bilal’in feci ölümü
    6. Liseler arası Futsal şampiyonasında..
    7. SUV görünümlü Peugeot Rifter Türkiye’de
    8. İtalyanlar Galata için Türkiye’de
    9. Fuat Akdoğan’dan Ömer Günel’e ağır..
    10. Dünya Latin Dansları Şampiyonu Emek ve..
    11. Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı
    12. Meteorolojiden zirai don uyarısı
    13. Tellioğlu; “Tutamayacağım sözler..
    14. Cizre’de araç sele kapıldı: 2 kişi..
    15. Galatasaray, filede kupa için sahaya..
    16. Aydın’da uygulanan ‘fahiş doğalgaz..
    17. Ganyan bayiine dalan çocuk sürücü..
    18. Serbest piyasada döviz fiyatları
    19. Beklenen ’212 Fırsat Garajı’..
    20. Ayvalıklı Taekwondocular Bulgaristan..
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!
    Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"