Ahmet Amca’yı dualarla yâd ettik

Gazetemiz Akit’in kurucusu Ahmet Amca, çalışanlarıyla sık sık sohbet eder, onlara yaptıkları işi hakkıyla ifa etmelerini, yazdıkları yazıya, habere odaklanmalarını, çizdikleri sayfalara sevgilerini de katmalarını söyler, çalışanlarına “işinizle birlikte pişin” tavsiyesinde bulunurdu.



Ahmet Karahasanoğlu, vefatının 24’üncü senesinde Akit Medya Grubu’nun İstanbul Küçükçekmece’deki merkez binasının mescidinde akşam namazını müteakiben gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd edildi. Mevlid merasimine Mustafa Karahasanoğlu, Nuri Karahasanoğlu ve Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda çalışan katıldı. Nusret Reşber Hoca, mevlid programında Kur’an-ı Kerim’den aşr sureleri ve hatim duası okudu. Mevlid sonrasında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hatırası çok fazla

Merasimin akabinde konuşma yapan İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu, babasının uzun süre yaşadığını, o süreçte hatırasının fazla olması hasebiyle kendisini her fırsatta yad ettiklerini belirtti. Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ise rahmetli babasının öğreti ve öğütlerini hayata tatbik etmeye devam edip gelecek nesillere de aktaracaklarını vurguladığı konuşmasında, babasının Said Paşa’dan nakille sık sık tekrarladığı şu dizeleri dile getirdi:

“Sen usandırma eli el de usandırmaz seni/ Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni/ Müstakim ol, Hazret-i Allah utandırmaz seni”

Akit ailesi olarak 29 Ekim 1997 senesinde Rahmet-i Rahman’a kavuşan Ahmet Amcamızı bir kez daha hasretle ve minnetle yad ediyoruz.