  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pakistan'da petrol istasyonunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Rusya'dan Ukrayna'ya darbe! Kışı bahane ettiler

Diyanet'e bilendi yine faka bastı! CHP, Mustafa Kemal'in yasağını unuttu

M. Kemal hassasiyeti çıkar ilişkisine kadar! Laikçi Kemalistler, HDP için üç maymunu oynadı!

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Sınır dışı ediliyor

Uzman isim açıkladı: Koronadan daha çok ölüme neden oluyor

Cihat Yaycı Paşa tehditlere böyle cevap verdi: FETÖ’cü çomarların saldırısı benim için büyük onurdur

İmam Hatip mezunu olmakla övünüyordu... Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atladı

Rusya korkusunu itiraf etmişti! Ukrayna'dan Bayraktar TB2 çıkışı

CHP'li belediye tepki çeken heykelleri kaldırdı! Vatandaşın parası böyle çöp oluyor
Yaşam Ahmet Amca’yı dualarla yâd ettik
Yaşam

Ahmet Amca’yı dualarla yâd ettik

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun babası ve gazetemizin manevi kurucusu Ahmet Karahasanoğlu, Hakk’a irtihalinin 24. sene-i devriyesinde dualarla yâd edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 09:43:00 -
Ahmet Amca’yı dualarla yâd ettik

Gazetemiz Akit’in kurucusu Ahmet Amca, çalışanlarıyla sık sık sohbet eder, onlara yaptıkları işi hakkıyla ifa etmelerini, yazdıkları yazıya, habere odaklanmalarını, çizdikleri sayfalara sevgilerini de katmalarını söyler, çalışanlarına “işinizle birlikte pişin” tavsiyesinde bulunurdu.

Ahmet Karahasanoğlu, vefatının 24’üncü senesinde Akit Medya Grubu’nun İstanbul Küçükçekmece’deki merkez binasının mescidinde akşam namazını müteakiben gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd edildi. Mevlid merasimine Mustafa Karahasanoğlu, Nuri Karahasanoğlu ve Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda çalışan katıldı. Nusret Reşber Hoca, mevlid programında Kur’an-ı Kerim’den aşr sureleri ve hatim duası okudu. Mevlid sonrasında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hatırası çok fazla

Merasimin akabinde konuşma yapan İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu, babasının uzun süre yaşadığını, o süreçte hatırasının fazla olması hasebiyle kendisini her fırsatta yad ettiklerini belirtti. Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ise rahmetli babasının öğreti ve öğütlerini hayata tatbik etmeye devam edip gelecek nesillere de aktaracaklarını vurguladığı konuşmasında, babasının Said Paşa’dan nakille sık sık tekrarladığı şu dizeleri dile getirdi:
“Sen usandırma eli el de usandırmaz seni/ Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni/ Müstakim ol, Hazret-i Allah utandırmaz seni”
Akit ailesi olarak 29 Ekim 1997 senesinde Rahmet-i Rahman’a kavuşan Ahmet Amcamızı bir kez daha hasretle ve minnetle yad ediyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Verdiği oran yüzde 25 sapmıştı! Patlayan anketçi yeni balonunu şişirdi
Gündem

Verdiği oran yüzde 25 sapmıştı! Patlayan anketçi yeni balonunu şişirdi

Geçmiş seçimlerde AK Parti oylarını olduğundan fazla gösteren Mehmet Pösteki'nin sahibi olduğu ORC, CHP ile çalışmaya başladıktan sonra tam ..
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu hayatını kaybetti
Dünya

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu hayatını kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının Hint versiyonunda sunuculuk yapan Puneeth Rajkumar, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti...
İmam Hatip mezunu olmakla övünüyordu... Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atladı
Siyaset

İmam Hatip mezunu olmakla övünüyordu... Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atladı

Her fırsatta "İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirdim" diyerek kendisini öven CHP'nin trolü Kemal Bildiş, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay