Ahmet Ağaoğlu’ndan olay gol sevinci
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup edip şampiyonluğa uzanan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ikinci golden sonraki sevinci tepki çekti.
Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi olurken bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci golden sonra yaptığı kol hareketi tepki çekti.
Trabzonspor Kulübünün Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Ahmet Ağaoğlu'nun sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ağaoğlu'nun yaptığı hareket sosyal medyada en çok konuşulalar listesine de girdi.