  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a sert çıkış: "Madem paran yok neden 3 milyon 650 bin veriyorsun"

Trabzonspor'un yıldız sol beki Filip Novak'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Ahmet Ağaoğlu, dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç’u sert sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:18:00 - 2020-08-12 11:28:12
Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a sert çıkış: "Madem paran yok neden 3 milyon 650 bin veriyorsun"

Transfer sezonuna bomba gibi giriş yapan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un deneyimli sol beki Filip Novak'ı da transfer etmişti.

2.5 sezon boyunca bordo-mavili takımda oynayan Çek futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atması da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu bi hayli kızdırdı.

"650 bin euroya Fenerbahçe ile anlaştı"

TFF'nin verdiği limite takılan sarı-lacivertliler, yaptığı transferlerde rakibinden fazla para vermekle suçlanıyor. Riva'da yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alan Ağaoğlu, "Novak bizde 700 bin euroya oynuyordu. 900 bin euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin euroya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin euroyu nasıl veriyorsunuz?" sözlerini sarf etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meşe

BU FUTBOLCULAR VE MENEJERLERİ YÜZDE KAÇ VERGİ VERİYORLAR .
  • Yanıtla
Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması
Gündem

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Gazeteci Yazar ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla ..
Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın tahmini
Ekonomi

Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın tahmini

Stratejist Cüneyt Paksoy altın ve dolar hakkında yaptığı açıklama koronavirüs ne kadar gerilerse altın ve dolardaki ateşin ineceğini söyledi..
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik
Dünya

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye yolladığı Oruç Reis bölgedeki kukla devletler tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Yunanistan’dan s..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı