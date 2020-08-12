Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a sert çıkış: "Madem paran yok neden 3 milyon 650 bin veriyorsun"

Transfer sezonuna bomba gibi giriş yapan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un deneyimli sol beki Filip Novak'ı da transfer etmişti.

2.5 sezon boyunca bordo-mavili takımda oynayan Çek futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atması da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu bi hayli kızdırdı.

"650 bin euroya Fenerbahçe ile anlaştı"

TFF'nin verdiği limite takılan sarı-lacivertliler, yaptığı transferlerde rakibinden fazla para vermekle suçlanıyor. Riva'da yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alan Ağaoğlu, "Novak bizde 700 bin euroya oynuyordu. 900 bin euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin euroya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin euroyu nasıl veriyorsunuz?" sözlerini sarf etti.