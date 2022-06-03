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Spor Ahmet Ağaoğlu görevi bırakma kararı aldı
Spor

Ahmet Ağaoğlu görevi bırakma kararı aldı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini 21 Haziran'da bırakacağını açıklaıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 21:39:00 -
Ahmet Ağaoğlu görevi bırakma kararı aldı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'ndeki görevini, 21 Haziran'dan itibaren yeni başkana devredeceğini açıkladı.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olarak Ağaoğlu, "Mehmet Büyükekşi, iki yıl süreyle Gaziantep FK başkanlığı yaptı ve bizlerle birlikte Kulüpler Birliği'nde oldu. Sıkıntıları bizimle birlikte yaşadı. Değerli bir kulüp başkanıydı. Ülke futbolu hakkında tecrübesi olan bir isim." diye konuştu.

Kulüpler Birliği başkanlığı görevini 21 Haziran'da yeni başkana devredeceğini belirten Ağaoğlu, "21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim" dedi.

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