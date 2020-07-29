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Aktüel

Ahlat'ta taş işçilerinin kavurucu sıcakta zorlu mesaisi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:18:27 -
Ahlat'ta taş işçilerinin kavurucu sıcakta zorlu mesaisi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, taş ocaklarında çalışan işçiler, sıcak havaya aldırış etmeden geleneksel yöntemlerle taş çıkarıyor.

Asırlardır bina, çeşme, cami, minare ve kümbet yapımında kullanılan, kışın sıcak, yazın serin tutması ve dayanıklılığıyla bilinen Ahlat taşı, en çok tercih edilen yapı malzemeleri arasında yer alıyor.

Nemrut Dağı'nın eteklerindeki ocaklardan murç, çivi, balyoz ve levye yardımıyla kırılıp bloklar halinde çıkarılan taşlar atölyelerde işlenerek yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

20 yıldır taş ocağında çalışan Cesim Akkuş (44), gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ocaklarda taş çıkarmaya devam ettiklerini söyledi.

Sabah erken saatlerde ocağa gelerek hava kararıncaya kadar çalıştıklarını anlatan Akkuş, şöyle konuştu:

"Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Kayaları manivela yardımıyla kaldırıyoruz. Daha sonra da çıkardığımız kayaları paket haline getiriyoruz. Çıkardığımız taşları şekillendirme için kamyonlarla atölyeye gönderiyoruz. Taşlar kışları sıcak, yazları serin tutuyor. Taş ustalığı yeni bir gelenek değil. Geçmişte de örnekleri olduğu gibi başta Selçuklu Mezarlığı'nda olmak üzere birçok yerde kullanılıyor. Ahlat taşı ile inşa edilmiş 800 yıllık türbelerimiz var. Günde ortalama 100 blok taş çıkarıyoruz."

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