Ahlatcı il genel meclisi üyeleriyle biraraya geldi

AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı, il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayında il genel meclisi toplantıları ertelenmişti. Yaklaşık iki aylık ertelemenin ardından il genel meclisi bugün yeniden başlarken, AK Parti’de ilk grup toplantısı gerçekleştirildi. Parti binasında İl Başkanı Ahlatcı başkanlığında yapılan toplantı da yeni dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Türkiye’nin pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Ahlatcı, ülkenin sahip olduğu güçlü sağlık alt yapısının da buna örnek olduğunu söyledi. Salgın tüm dünyada etkisini sürdürürken 45 günde bin yataklı hastanenin açılışının yapıldığını, yurt dışından da çok sayıda vatandaş ve hastanın tahliye edilerek Türkiye’ye getirildiğini kaydeden Ahlatcı, “Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin başaramadığı tedbirleri biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde başardık. Gelişmiş ülkelerde insanları ölüme terk edilirken, devletimiz yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızın yardımına koştu. Bu süreçte işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnalarımız başta olmak üzere çalışanlarda dahil 60 bin kişiye 62 milyon lira nakdi yardımda bulunduk” dedi.

Çorum’u bir bütün olarak gördüklerini dile getiren Ahlatcı, Çorum’u daha ileri götürmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce ve il genel meclisi üyeleri katıldı.