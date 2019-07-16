Ahlatcı dünyaya mücevherat ihraç ediyor

Çorum merkezli Ahlatcı Holding, mücevherat ihracatında başa güreşiyor. Dünyanın dört bir yanına ürün gönderen holding, 2018’de 540 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye’de 2 bin 500 civarında kuyumcuyla çalışan grubun yönetim kurulu başkanı Ahmet Ahlatcı, 6 sektörde 40 şirketleri bulunduğunu kaydederek, “Ülkemizin en büyük altın üreticilerinden ve ihracatçılarındanız. 3 bini aşkın da çalışanımız var” dedi. Yeni dönemde ana iş kollarında büyümeye devam edeceklerini dile getiren Ahlatcı, ayrıca şu açıklamalarda bulundu: “Altının ons fiyatındaki artışın yanında döviz kurunda yaşanan yükselişin de etkisiyle 2018 yılını 75 milyar lira satış geliriyle kapatmayı başardık. Bu dönemde 341 milyon lira amortisman, faiz, vergi öncesi kâr (EBİTDA) elde ettik. 2019 yılında altın fiyatlarındaki yukarı eğilim nedeniyle satış gelirimiz daha da artacaktır.”