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Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yılına hazırlanıyor

"Anadolu'nun tapusu" olarak bilinen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı 400 dönümlük alanda çalışmalar devam ediyor- Bitlis Valisi Oktay Çağatay:- "Bu yılki faaliyetlerimizin, yoğun katılımla daha çok ses getireceğini düşünüyoruz. Ahlat, artık bir marka haline geldi. Bu marka sadece Türkiye'nin değil, bir dünya markasıdır"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:37
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yılına hazırlanıyor

BİTLİS (AA) - "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 400 dönümlük alan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı etkinliklerine hazırlanıyor.

Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan (İslamiyet'in kubbeleri) biri olan Ahlat'ta, 23-26 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikler için çalışmalar devam ediyor.

İlçenin Çarho mevkisinde Han Otağı'nın (büyük otağ) yanı sıra yaklaşık 30 kıl çadırın kurulacağı alanda, geleneksel çocuk oyunlarının tanıtılacağı, atlı gösteriler ile sportif faaliyetlerin yapılacağı kısımlar oluşturuluyor.

Alanda yürütülen çalışmaları inceleyen Bitlis Valisi Ortay Çağatay, Kaymakam Mustafa Akgül ve İlçe Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'dan bilgi aldı.

Alanın, 23-26 Ağustos'ta yapılacak etkinlikler için hazırlandığını belirten Çağatay, bu yıl çok güzel etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

400 dönümlük alanda son düzenlemelerin yapıldığını aktaran Çağatay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız burada yapılacak geleneksel sporları seyretmeye gelecek, hatta kendileri bile katılacak. Esnafımız satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacak. Geçen yıl buradaki etkinliklere 15 bin kişinin katıldığını biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve TRT'nin destekleriyle konserler verilecek. Şu anda etkinlik alanında fiziki altyapı hazırlıklarını tamamlıyoruz. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün destekleriyle güvenlik yolu ve dere ıslah çalışmaları da tamamlanmak üzere, 23 Ağustos'taki etkinliklere yetiştirilecek. Kutlamalar geçen yıla nazaran daha yoğun geçecek. Çevre illerden yoğun katılım bekliyoruz."

- "Ahlat bir marka haline geldi"

Bu yıl "sakin şehir" unvanı alan Ahlat'ın bunu hak ettiğini vurgulayan Çağatay, şöyle konuştu:

"Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı hafta sonları en az 2 bin kişinin ziyaret ettiğini biliyoruz. Bu, geçtiğimiz yıllara nazaran olağanüstü bir artış. Geçen yılki faaliyetler, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapılan düzenlemeler ve açılan müzemiz, vatandaşın bölgeye ilgisini arttırdı. En son 'sakin şehir' unvanını da almasıyla dünya çapında artık tanınan bir şehir haline geldi. Bu yılki faaliyetlerimizin, yoğun katılımla daha çok ses getireceğini düşünüyoruz. Ahlat artık bir marka haline geldi. Bu marka sadece Türkiye'nin değil, bir dünya markasıdır."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:37
  1. Ahlat
  2. Bitlis Valisi Oktay Çağatay
  3. Çarho
  4. etkinlik
  5. Malazgirt Zaferi

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