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Ahlat Belediyesinden korona virüsle mücadeleye 10 bin maske

Bitlis’in Ahlat Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ürettiği 10 bin adet maskeyi ücretsiz dağıtmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:54:00 -
Ahlat Belediyesinden korona virüsle mücadeleye 10 bin maske

Bitlis’in Ahlat Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ürettiği 10 bin adet maskeyi ücretsiz dağıtmaya başladı.


Ahlat Belediyesinin malzeme desteği sunduğu, Ahlat Halk Eğitimi Merkezindeki atölyelerde usta öğreticiler ve gönüllü kadınlar tarafından maske üretimi hızlı bir şekilde devam ediyor. Maske üretim atölyelerini ziyaret eden Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, gönüllü usta öğretici ve kadınlara çalışmalarında kolaylıklar diledi. Özverili çalışmalarından dolayı maske üreten kadınlara ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Başkan Çoban, belediye adına üretilen 10 bin adet maskenin esnaf ve vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtımının başladığını söyledi. Çoban, “Öncelikle bu korona virüsü belasından Cenab-ı Hak bütün insanlığı muhafaza etsin diye dualarımızla bu Ramazan günü seslenmiş olalım. Çünkü insanlık hakikaten iyi bir imtihandan geçti ve geçiyor. Bu büyük felaketlere de neden oldu. Dev devletler bile bu virüs karşısında ciddi anlamda sıkıntı yaşadılar. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti muazzam bir teşkilatlanmayı vatandaşıyla beraber sağladı. Sağlık Bakanlığıyla güvenlik teşkilatlarıyla ve daha ötesinde mahalli idareleriyle, mülki idareleriyle bu teşkilatlanma bize çok olumlu netice de doğurdu. Takriben 50 ülkeye yardım eden bir ülke konumuna geçtik. Bizde üzerimize düşen ne varsa onu yapıyoruz. İlk günden bugüne ilçemizde muazzam tedbirler aldık. Belediye olarak dezenfekte işlemlerinin tamamını ilgili kurumların tamamına biz götürdük ve bunu da tekrar tekrar yaptık. Bizlere maliyeti yüksek olmasına rağmen konuya bu gözle bakmadık, çünkü insan sağlığı her şeyin ötesindeydi. Bugünde buradaki bütün ekibe teşekkür ediyorum. Sadece 10 bin adet belediyemize maske üretimi gerçekleştiriyorlar. Kaymakamlık ve ilgili kurumlara da takriben toplamda 30 bin adet maske üretimine geçildi. Bu üretilen maskelerimizi esnaf ve vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Bu işlemi aralıksız yürütüyoruz. Ben bu vesileyle bu süreçte bize destek sağlayan valiliğimize, kaymakamlığımıza, milli eğitim müdürlüğümüze ve halk eğitimi merkezi yetkililerine ve personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü vatandaşlarımıza ediyorum. Niçin? Çünkü onlarda bu kurallara uymasalardı bizim yaptığımız bütün işler heba olurdu. Hep birlikte koronasız bir hayata doğru koşalım” dedi.

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